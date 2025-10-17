Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
17 октября 2025 в 12:17

В Госдуме назвали способ упростить начисление пенсионных баллов

Депутат Гаврилов призвал сразу переводить пенсионные баллы в сумму выплат

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Индивидуальный пенсионный коэффициент (пенсионные баллы) необходимо сразу конвертировать в будущую сумму выплат, заявил NEWS.ru председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, кандидат экономических наук Сергей Гаврилов. По его словам, такие преобразования сделали бы систему более прозрачной для населения.

Правила начисления ИПК довольно сложны. Например, за одинаковую зарплату в разные годы можно получить различное количество коэффициентов. Есть и ограничения: в год можно набрать не более установленного количества ИПК, а работающие пенсионеры — не более трех. Это делает ежегодную прибавку для продолжающих трудиться граждан довольно скромной. Чтобы сделать систему ближе к повседневным решениям людей, стоит создавать инструменты, которые не просто показывают количество начисленных ИПК, а переводят их в реальные суммы будущих выплат, — подчеркнул Гаврилов.

Он предложил сделать калькулятор с визуализацией, который покажет, как изменятся выплаты при увеличении заработка, смене работы и сроках выхода на пенсию. Также, по его словам, существует возможность создания ежегодного персонального отчета от Социального фонда РФ, где в простой форме будет указано, сколько пенсионных коэффициентов начислено, какие выплаты ожидаются по текущим параметрам и что можно сделать для их увеличения.

Система действительно связывает уровень заработка и продолжительность стажа с будущим размером пенсии, но делает это через достаточно сложную структуру. Нельзя просто взять сумму всех уплаченных взносов и понять, какой будет пенсия. ИПК — это промежуточный расчетный инструмент, который зависит от множества факторов, включая ежегодно меняющуюся стоимость одного коэффициента. Поэтому людям сложно самостоятельно оценить, какой результат они получат, если будут работать еще пять или десять лет, — добавил Гаврилов.

Он отметил, что для работающих пенсионеров важен пересмотр лимита в три ИПК. По словам Гаврилова, он выглядит формально, но на практике ограничивает отдачу от продолжения трудовой деятельности. Депутат пояснил, что такие изменения сделали бы систему более понятной для людей, выразив это не в экономических терминах, а в контексте повседневной жизни.

Ранее помощник депутата Госдумы Илья Мосягин заявил, что в России могут ввести статус «Ветеран трудовой деятельности». По его словам, это позволит гражданам получать дополнительную пенсию за стаж.

пенсии
депутаты
Госдума
пенсионеры
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россия раскрыла меры защиты депортированных из Латвии граждан
Минобороны сообщило о новых успехах армии после освобождения Приволья
«Население не жалко»: стало известно, на какие провокации способны ВСУ
В России жестко высказались о действиях Латвии против русскоязычных граждан
«Благоприятные результаты»: Су-30 проявили себя на учениях Индии и Британии
Взрывы в Крыму, гибель москвича, смерть военкора: ВСУ атакуют РФ 17 октября
Родителям раскрыли важность школьных каникул
Госпитализация, «роман» с Гордоном, суды с Аршавиным: как живет Барановская
Допрос убившего бойца СВО из ревности россиянина попал на видео
Булыкин заявил, что травма Акинфеева не станет проблемой для ЦСКА
У артиллеристов ВСУ заметили американскую гаубицу времен Второй мировой
Уфолог провел параллель между пропажей Усольцевых и Норфолкским полком
В Еврокомиссии рассказали, есть ли препятствия для поездки Путина в Венгрию
Российская туристка найдена мертвой в турецком отеле
Песков подтвердил открытость России к мирному урегулированию на Украине
Готовим вафельки из тыквы! Идеальный осенний рецепт за 15 минут
Мать рассказал о страданиях сына после отравления набором «Юный химик»
Раскрыто, почему встреча Путина и Трампа станет костью в горле Зеленского
Европу уличили в связанных с Украиной милитаристских амбициях
«Предельно ясно»: Песков о теме Tomahawk в диалоге Путина и Трампа
Дальше
Самое популярное
Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять
Семья и жизнь

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять

Ленивый завтрак — беру яблоки и горстку муки! Вкуснейшие яблочные калачи по-белорусски
Общество

Ленивый завтрак — беру яблоки и горстку муки! Вкуснейшие яблочные калачи по-белорусски

«Огромная толпа»: делегацию Зеленского подняли на смех после прибытия в США
США

«Огромная толпа»: делегацию Зеленского подняли на смех после прибытия в США

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.