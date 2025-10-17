В Госдуме назвали способ упростить начисление пенсионных баллов

Индивидуальный пенсионный коэффициент (пенсионные баллы) необходимо сразу конвертировать в будущую сумму выплат, заявил NEWS.ru председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, кандидат экономических наук Сергей Гаврилов. По его словам, такие преобразования сделали бы систему более прозрачной для населения.

Правила начисления ИПК довольно сложны. Например, за одинаковую зарплату в разные годы можно получить различное количество коэффициентов. Есть и ограничения: в год можно набрать не более установленного количества ИПК, а работающие пенсионеры — не более трех. Это делает ежегодную прибавку для продолжающих трудиться граждан довольно скромной. Чтобы сделать систему ближе к повседневным решениям людей, стоит создавать инструменты, которые не просто показывают количество начисленных ИПК, а переводят их в реальные суммы будущих выплат, — подчеркнул Гаврилов.

Он предложил сделать калькулятор с визуализацией, который покажет, как изменятся выплаты при увеличении заработка, смене работы и сроках выхода на пенсию. Также, по его словам, существует возможность создания ежегодного персонального отчета от Социального фонда РФ, где в простой форме будет указано, сколько пенсионных коэффициентов начислено, какие выплаты ожидаются по текущим параметрам и что можно сделать для их увеличения.

Система действительно связывает уровень заработка и продолжительность стажа с будущим размером пенсии, но делает это через достаточно сложную структуру. Нельзя просто взять сумму всех уплаченных взносов и понять, какой будет пенсия. ИПК — это промежуточный расчетный инструмент, который зависит от множества факторов, включая ежегодно меняющуюся стоимость одного коэффициента. Поэтому людям сложно самостоятельно оценить, какой результат они получат, если будут работать еще пять или десять лет, — добавил Гаврилов.

Он отметил, что для работающих пенсионеров важен пересмотр лимита в три ИПК. По словам Гаврилова, он выглядит формально, но на практике ограничивает отдачу от продолжения трудовой деятельности. Депутат пояснил, что такие изменения сделали бы систему более понятной для людей, выразив это не в экономических терминах, а в контексте повседневной жизни.

Ранее помощник депутата Госдумы Илья Мосягин заявил, что в России могут ввести статус «Ветеран трудовой деятельности». По его словам, это позволит гражданам получать дополнительную пенсию за стаж.