17 октября 2025 в 13:56

В Госдуме предложили ввести в школах новый предмет

Депутат Делягин призвал преподавать в школах психологию семейной жизни

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Детей нужно готовить к семейной жизни со школы с помощью предмета по психологии семейной жизни, заявил депутат Госдумы Михаил Делягин. По его словам, переданным «Газетой.Ru», сейчас большая часть молодежи не готова к отношениям с противоположным полом и браку.

Огромная часть молодежи психологически не готова не только к вступлению в брак, но даже к отношениям с противоположным полом. Это ведет к большому количеству легко предотвратимых трагедий и усугубляет демографическую ситуацию в стране, — заявил он.

Депутат добавил, что введение такого предмета принесет пользу и улучшит ситуацию с рождаемостью в стране. Кроме того, по его словам, занятия по психологии семейной жизни могут оказать влияние на профессиональное самоопределение учащихся.

Ранее психолог Александра Миллер заявила, что съезжаться с партнером стоит только при наличии четких планов на будущее. По ее словам, часто мужчина в ходе сожительства теряет мотивацию оформлять отношения официально.

