Психолог ответила, когда стоит съезжаться с партнером

Съезжаться с партнером стоит только при наличии четких планов на будущее, заявила психолог Александра Миллер. В разговоре с «Москвой24» специалист подчеркнула, что часто мужчина в ходе сожительства теряет мотивацию оформлять отношения официально.

Часто после начала совместной жизни мужчина теряет мотивацию идти в ЗАГС. Зачем менять что-то, если и так все прекрасно? Для него это логично, поэтому паре важно говорить о браке до переезда. Не стоит предполагать, что совместная жизнь автоматически ведет к супружеству, — пояснила психолог.

По ее словам, до переезда девушке важно честно рассказать о своих намерениях. Если же партнер не готов к браку или не думал об этом, это может оказаться красным флагом, предупредила специалист.

