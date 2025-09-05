Саммит ШОС — 2025
Психолог ответила, когда стоит съезжаться с партнером

Психолог Миллер: съезжаться с партнером стоит при наличии планов на будущее

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Съезжаться с партнером стоит только при наличии четких планов на будущее, заявила психолог Александра Миллер. В разговоре с «Москвой24» специалист подчеркнула, что часто мужчина в ходе сожительства теряет мотивацию оформлять отношения официально.

Часто после начала совместной жизни мужчина теряет мотивацию идти в ЗАГС. Зачем менять что-то, если и так все прекрасно? Для него это логично, поэтому паре важно говорить о браке до переезда. Не стоит предполагать, что совместная жизнь автоматически ведет к супружеству, — пояснила психолог.

По ее словам, до переезда девушке важно честно рассказать о своих намерениях. Если же партнер не готов к браку или не думал об этом, это может оказаться красным флагом, предупредила специалист.

Ранее психолог Анна Сухова заявила, что романтические отношения с коллегами могут отвлечь от рабочих задач, а также снизить степень концентрации и продуктивности. Кроме того, по ее мнению, служебный роман может негативно повлиять на рабочие отношения и атмосферу в коллективе.

