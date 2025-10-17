Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 октября 2025 в 12:06

«Быть цветочком»: Пересильд рассказала о новом возлюбленном

Юлия Пересильд заявила, что состоит в отношениях

Юлия Пересильд Юлия Пересильд Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Актриса Юлия Пересильд на шоу «Aleko in my bag» заявила, что у нее появилась вторая половинка. По ее мнению, женщины не должны быть одни, так как это тяжелый путь. Знаменитость не стала раскрывать имя нового избранника.

У меня есть вторая половинка. Точно не поддерживаю историю, что женщина должна все сама, все одна. Я уже была там, я знаю этот путь, я его проходила, — сказала Пересильд.

Женщина должна не бояться быть слабой и глупой, считает знаменитость. Она также призналась в желании «быть цветочком, о котором заботятся, которого любят».

В апреле Пересильд сообщила о расставании с актером Михаилом Тройником, чтобы «избежать слухов и сплетен». В публикации она подчеркнула, что расставание произошло «без обид, ненависти, вражды и предательства». Актриса начала отношения с коллегой по цеху в 2022 году. О романе пары стало известно через пять месяцев после их первого свидания.

Между тем кинокритик Александр Голубчиков считает, что Пересильд могла взять творческую паузу для восстановления после полета в космос. Таким образом он прокомментировал отсутствие у артистки проектов, сопоставимых с фильмом «Вызов».

