05 сентября 2025 в 16:11

Кинокритик предположил, почему Пересильд не снимается в крупных проектах

Кинокритик Голубчиков: актриса Юлия Пересильд могла взять творческую паузу

Юлия Пересильд Юлия Пересильд Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Актриса Юлия Пересильд могла взять творческую паузу для восстановления после полета в космос, заявил кинокритик Александр Голубчиков. Таким образом он прокомментировал сайту «Страсти» отсутствие у артистки проектов, сопоставимых с фильмом «Вызов».

То, что она решила отдохнуть, вполне оправдано. Допускаю, что гонорар за риск позволил сделать перерыв. У нее был яркий проект «Финист. Первый богатырь». Образ Бабы Яги гарантировал ей доход, потому что это франшиза, — заявил он.

Ранее Пересильд сообщила о расставании с актером Михаилом Тройником, чтобы «избежать слухов и сплетен». В публикации она подчеркнула, что расставание произошло «без обид, ненависти, вражды и предательства». Актриса начала отношения с коллегой по цеху в 2022 году. О романе пары стало известно через пять месяцев после их первого свидания.

