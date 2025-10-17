Москалькова обвинила ВСУ в целенаправленном уничтожении журналистов

Украинские военные целенаправленно уничтожают тех, кто говорит правду, заявила в своем Telegram-канале уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Так она отреагировала на гибель военного корреспондента РИА Новости Ивана Зуева в Запорожской области.

Гибель военкора РИА Новости Ивана Зуева в Запорожской области при выполнении журналистского задания — еще один зловещий сигнал о том, что на линии фронта и за ее пределами ВСУ целенаправленно уничтожаются те, кто несет правду — даже если она кому-то неудобна, — написала Москалькова.

Ранее в Запорожской области погиб военный корреспондент Зуев. Он попал под атаку дронов ВСУ, еще один журналист — Юрий Войткевич — получил ранение, сейчас он госпитализирован.

Посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник заявил, что к ответственности будут привлечены президент Украины Владимир Зеленский и его окружение. По его информации, российские дипломаты готовят обращение в международные организации с материалами по данному инциденту.

В Министерстве иностранных дел КНР заявили, что Китай осуждает применение насилия в отношении журналистов. Так в Пекине отреагировали на гибель Зуева.