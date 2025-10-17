Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 октября 2025 в 11:57

Политолог объяснил, почему Путин и Трамп встретятся в Венгрии вместо Турции

Политолог Перенджиев: Венгрия выгодно отличается от Турции статусом страны ЕС

Владимир Путин и Дональд Трамп Владимир Путин и Дональд Трамп Фото: Daniel Torok/Keystone Press Agency/Global Look Press

Для проведения переговоров между Россией и США Венгрия обладает преимуществом перед Турцией благодаря своему статусу страны и НАТО, и Евросоюза, заявил NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев. По его словам, Словакия может стать альтернативой, но венгеро-российские отношения играют ключевую роль.

Давайте не забывать, Венгрия остается в составе НАТО и ЕС одновременно. Но еще есть Словакия. Эти две страны на сегодняшний день — самые подходящие места для проведения встреч. Турция, будучи членом НАТО, тоже является хорошей площадкой, но когда есть страна, одновременно входящая в оба блока, то выбор понятен. Нам комфортно, потому что венгры не ведут себя агрессивно по отношению к России и сотрудничают с нами в экономической сфере. И, конечно, в том, что Венгрия не очень дружелюбно относится к Украине, — пояснил Перенджиев.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о достижении договоренности о новой встрече с российским коллегой Владимиром Путиным. По словам американского лидера, переговоры состоятся в Будапеште, и их основной темой станет урегулирование украинского конфликта.

