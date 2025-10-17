Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 октября 2025 в 11:59

«Бессмысленная эскалация»: американист о колебаниях Трампа по Tomahawk

Политолог Дудаков: Трамп не имел четкого намерения поставлять Tomahawk Киеву

Дональд Трамп

Администрация президента США Дональда Трампа не имела четкого намерения поставлять крылатые ракеты Tomahawk Украине, выразил мнение в беседе с NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, Вашингтон колебался в данном вопросе, несмотря на серьезное давление «ястребов» и украинского лобби.

Как мы видели со стороны администрации Трампа, они никогда не транслировали четкой позиции в стремлении предоставлять Киеву Tomahawk. Они колебались в этом вопросе, хоть «ястребы» по обе стороны Атлантики, а также украинское лобби оказывали на них довольно серьезное давление. Сейчас всем очевидно, что это будет бессмысленная эскалация, срыв переговорного процесса с нами. При этом поставка ракет в небольшом объеме никак не повлияет на ситуацию на поле боя, — пояснил Дудаков.

Он отметил, что в свете готовящихся переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, американская сторона будет требовать от Киева демонстрации реальных успехов в контрнаступлении. По словам политолога, только при выполнении этого условия можно ожидать новых обещаний по вооружениям.

Зеленский будет вынужден юлить в этом вопросе, потому что он понимает — шансов на контрнаступ у Украины нет. Я думаю, что между «ястребиной» и более реалистичной позицией в контексте сохранения отношений с Россией глава Белого дома будет склоняться ко второму варианту, — резюмировал Дудаков.

Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что Трамп продолжит менять свою позицию по вопросу поставок крылатых ракет Tomahawk Украине. По его мнению, глава Белого дома сознательно затягивает принятие окончательного решения по этому вопросу.

Беру кочан капусты и делаю обалденную закуску: сметают со стола в любой праздник

Яблочная бабка по-украински — яблок много, теста мало — нежный и невесомый пирог. Не шарлотка — вкуснее и проще

