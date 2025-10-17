«Эпопея не решится»: депутат об очередной смене позиции Трампа по Tomahawk

Президент США Дональд Трамп продолжит менять свою позицию по вопросу поставок крылатых ракет Tomahawk Украине, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Андрей Колесник. По его мнению, глава Белого дома сознательно затягивает принятие окончательного решения по этому вопросу. Парламентарий отметил, что за подобной непоследовательностью может стоять целый ряд причин, связанных как с внутренним состоянием американского лидера, так и с внешнеполитическими расчетами.

Я думаю, что в ближайшее время Трамп так и не решит вопрос с Tomahawk — поставлять ракеты Киеву или нет. Он человек пожилой, нервная система уже не та. Пока ясно одно — эпопея с Tomahawk в ближайшие дни не решится. На самом деле можно придумать много версий, почему он так не последователен. Отпускать эту историю он не хочет, желая заработать, но и эскалации с РФ ему не надо. Он подзавис между небом и землей, но когда-то придется принять решение. А пока мы будем этим пользоваться на поле боя, продолжая выполнять поставленные цели, — пояснил Колесник.

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что президент России Владимир Путин и Трамп во время телефонной беседы затронули тему возможных поставок крылатых ракет Tomahawk Украине. По его словам, российский лидер предупредил американского коллегу о риске нанести серьезный ущерб отношениям Москвы и Вашингтона.