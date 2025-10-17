Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
17 октября 2025 в 11:17

«Эпопея не решится»: депутат об очередной смене позиции Трампа по Tomahawk

Депутат Колесник: Трамп продолжит менять позицию о поставках Tomahawk Киеву

Ракета Tomahawk Ракета Tomahawk Фото: US Navy/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп продолжит менять свою позицию по вопросу поставок крылатых ракет Tomahawk Украине, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Андрей Колесник. По его мнению, глава Белого дома сознательно затягивает принятие окончательного решения по этому вопросу. Парламентарий отметил, что за подобной непоследовательностью может стоять целый ряд причин, связанных как с внутренним состоянием американского лидера, так и с внешнеполитическими расчетами.

Я думаю, что в ближайшее время Трамп так и не решит вопрос с Tomahawk — поставлять ракеты Киеву или нет. Он человек пожилой, нервная система уже не та. Пока ясно одно — эпопея с Tomahawk в ближайшие дни не решится. На самом деле можно придумать много версий, почему он так не последователен. Отпускать эту историю он не хочет, желая заработать, но и эскалации с РФ ему не надо. Он подзавис между небом и землей, но когда-то придется принять решение. А пока мы будем этим пользоваться на поле боя, продолжая выполнять поставленные цели, — пояснил Колесник.

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что президент России Владимир Путин и Трамп во время телефонной беседы затронули тему возможных поставок крылатых ракет Tomahawk Украине. По его словам, российский лидер предупредил американского коллегу о риске нанести серьезный ущерб отношениям Москвы и Вашингтона.

США
Дональд Трамп
Россия
Tomahawk
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме назвали способ упростить начисление пенсионных баллов
Осужденной за взятку экс-чиновнице отменили приговор
Российские военные освободили населенный пункт в Днепропетровской области
Психолог дал советы, как справиться с жизненными неудачами
Пассажир попросил другой самолет, когда увидел надпись на борту
Москалькова обвинила ВСУ в целенаправленном уничтожении журналистов
Лазарев прослезился во время своего грандиозного шоу в Москве
«Быть цветочком»: Пересильд вступила в новые отношения
Владельцы BMW обнаружили необычную проблему в своих машинах
«Будет «перетряска»»: Европе предсказали неутешительное будущее
Маск одним словом отреагировал на телефонный разговор Путина и Трампа
«Хорошая была пара»: криминальный куколд убил любовника жены
«Я с удовольствием!»: Шаляпин положил глаз на Бузову
«Бессмысленная эскалация»: американист о колебаниях Трампа по Tomahawk
В Нижнем Новгороде скончалась заслуженная артистка РСФСР Татьяна Демурова
Политолог объяснил, почему Путин и Трамп встретятся в Венгрии вместо Турции
На Западе раскрыли, как Путин сумел переиграть Зеленского
Назван недуг, который Дайан Китон скрывала перед смертью
Теплые выходные или новые ливни? Прогноз погоды в Москве на неделю
Петербургская школьница получила компенсацию после падения на гололеде
Дальше
Самое популярное
Беру кочан капусты и делаю обалденную закуску: сметают со стола в любой праздник
Общество

Беру кочан капусты и делаю обалденную закуску: сметают со стола в любой праздник

Яблочная бабка по-украински — яблок много, теста мало — нежный и невесомый пирог. Не шарлотка — вкуснее и проще
Общество

Яблочная бабка по-украински — яблок много, теста мало — нежный и невесомый пирог. Не шарлотка — вкуснее и проще

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять
Семья и жизнь

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.