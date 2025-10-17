Стало известно, что Путин сказал Трампу по поводу поставок Tomahawk Украине

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп во время телефонной беседы затронули тему возможных поставок крылатых ракет Tomahawk Украине, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков. По его словам, которые передает РБК, Путин предупредил Трампа о риске нанести серьезный ущерб отношениям Москвы и Вашингтона.

Путин повторил свой тезис о том, что Tomahawk не изменят ситуацию на поле боя, но ущерб отношениям между нашими двумя странами это все нанесет существенный, не говоря уже о перспективах мирного урегулирования, — подчеркнул Ушаков.

Также глава государства отметил, что Россия усовершенствует свою систему противовоздушной обороны, чтобы успешно сбивать эти ракеты. Ушаков уточнил, что Трамп намерен учесть соображения, высказанные Путиным, на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским 17 октября в Белом доме.

Ранее американские аналитики выразили мнение, что позиция американского президента относительно поставок Tomahawk Украине изменилась. По их словам, тон Трампа во время общения с Путиным отличался конструктивным подходом, что показывает готовность Вашингтона предоставить дипломатии дополнительный шанс.