В Нижнем Новгороде скончалась заслуженная артистка РСФСР Татьяна Демурова

На 78-м году жизни умерла заслуженная артистка РСФСР Татьяна Демурова, сообщили в Нижегородском академическом театре кукол. Детали смерти не уточняются. Прощание с актрисой состоится 17 октября в 11:00 в храме святых апостолов Петра и Павла в Нижнем Новгороде.

Татьяна Демурова родилась 4 декабря 1947 года в Дзержинске. В 1965 году окончила кукольное отделение Нижегородского театрального училища, а с 1967 года служила в Горьковском театре кукол. Она посвятила 58 лет творческой деятельности и создала десятки запоминающихся образов на сцене. Коллеги отмечали скромность и внутреннее благородство Демуровой.

Среди ее заметных ролей — Фея в «Золушке», Лиса Алиса в «Золотом ключике», Херувим и Серафим в «Божественной комедии». В 1986 году ей присвоили звание «Заслуженная артистка РСФСР», а в 2009 году она стала лауреатом премии имени Н. И. Собольщикова-Самарина.

