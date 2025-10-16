Скончалась вдова звезды «Ворониных»

82-летнюю вдову актера Бориса Клюева, известного по сериалу «Воронины», Викторию похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, рассказал блогер Андрей Флор в своем YouTube-канале. Прощание прошло тайно: родственники решили не афишировать церемонию.

По информации источника, Виктория скончалась 28 сентября, спустя двое суток после своего дня рождения. Причина смерти женщины не уточняется. Она пережила мужа почти на пять лет.

По словам близких, смерть Клюева стала для нее тяжелым ударом. Сама Виктория признавалась, что не представляла жизни без него и часто вспоминала, как актер до последнего дня думал о театре.

Ранее российский актер Денис Семенов ушел из жизни в возрасте 46 лет. Он прославился благодаря ролям в сериалах «Невский», «Шеф» и «Дом с ментами». Кроме того, артист был частью труппы Театра драматических импровизаций. Причина смерти не разглашается.

До этого на 79-м году ушла из жизни советская актриса Эльвира Осипова. Она запомнилась зрителям по фильмам «Счастливый человек», «Слепой дождь…» и «Черная курица». Артистка работала во многих театрах, включая Красноярский ТЮЗ, а также занималась театральным гримом.