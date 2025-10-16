Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
16 октября 2025 в 17:37

Скончалась вдова звезды «Ворониных»

Вдову Бориса Клюева тайно похоронили на Троекуровском кладбище

Борис Клюев и его жена Виктория Борис Клюев и его жена Виктория Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

82-летнюю вдову актера Бориса Клюева, известного по сериалу «Воронины», Викторию похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, рассказал блогер Андрей Флор в своем YouTube-канале. Прощание прошло тайно: родственники решили не афишировать церемонию.

По информации источника, Виктория скончалась 28 сентября, спустя двое суток после своего дня рождения. Причина смерти женщины не уточняется. Она пережила мужа почти на пять лет.

По словам близких, смерть Клюева стала для нее тяжелым ударом. Сама Виктория признавалась, что не представляла жизни без него и часто вспоминала, как актер до последнего дня думал о театре.

Ранее российский актер Денис Семенов ушел из жизни в возрасте 46 лет. Он прославился благодаря ролям в сериалах «Невский», «Шеф» и «Дом с ментами». Кроме того, артист был частью труппы Театра драматических импровизаций. Причина смерти не разглашается.

До этого на 79-м году ушла из жизни советская актриса Эльвира Осипова. Она запомнилась зрителям по фильмам «Счастливый человек», «Слепой дождь…» и «Черная курица». Артистка работала во многих театрах, включая Красноярский ТЮЗ, а также занималась театральным гримом.

смерти
артисты
Борис Клюев
вдовы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россия встревожена действиями Запада против химической отрасли
В секторе Газа назвали количество переданных Израилем тел палестинцев
Россия и Узбекистан ищут месторождения трудноизвлекаемых запасов нефти
Жива или продали на органы? Что с моделью, попавшей в рабство в Мьянме
Разговор Путина и Трампа подтвердили в Кремле
Каллас допустила новый выпад против России
Сын пропавших в тайге Усольцевых рассказал, где может укрываться семья
Не боится морозов и снежных бурь: цветок для ленивых! Посадите в октябре — весной сад в абрикосовых горошинах
День рождения в бомбоубежище и резкое похудение: как живет Алина Ланина
В Запорожской области внезапно пропало электричество
Скончался известный актер из «Великолепного века»
Назван новый возможный замминистра обороны России
Россия и Таджикистан продолжают обсуждать разработку месторождений
«Экстремальные обороты»: озвучены перспективы торговой войны США и Китая
Маликов впервые прокомментировал номинацию Валерии на «Грэмми»
Украину обвинили в продолжении использования запрещенного оружия
Названо условие, при котором семья Усольцевых могла тайно покинуть Россию
Севиль отреагировала на успех Валерии
В России нашли древний поселок-призрак, которого нет ни на одной карте
Российский удар по учебному центру ВСУ признали в самой украинской армии
Дальше
Самое популярное
Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября
Регионы

Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября

Беру кочан капусты и делаю обалденную закуску: сметают со стола в любой праздник
Общество

Беру кочан капусты и делаю обалденную закуску: сметают со стола в любой праздник

Яблочная бабка по-украински — яблок много, теста мало — нежный и невесомый пирог. Не шарлотка — вкуснее и проще
Общество

Яблочная бабка по-украински — яблок много, теста мало — нежный и невесомый пирог. Не шарлотка — вкуснее и проще

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.