17 октября 2025 в 12:17

Осужденной за взятку экс-чиновнице отменили приговор

В Перми отменили приговор осужденной за взятку экс-чиновнице Чирковой

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Апелляционная инстанция Пермского краевого суда отменила приговор экс-начальнику Управления капитального строительства Перми Ирине Чирковой из-за нарушения прав на ее защиту, сообщает РБК. Речь идет об уголовном деле, в рамках которого женщину обвинили в получении взятки от главы строительной компании ООО «СМТ № 6» Сергея Микова.

По версии следствия, бизнесмен передал бывшей чиновнице за покровительство более 5,5 млн рублей. 6 августа 2025 года Чиркову приговорили к шести годам лишения свободы и штрафу в размере 27,5 млн рублей. В попытке смягчить наказание она перечислила на поддержку СВО пять тысяч рублей, то есть 0,09% от полученной взятки.

Также Чиркова отказалась от прежних показаний, когда она частично признала вину. Деньги от Микова женщина назвала займом, а позицию защиты — несогласованной с ней. В итоге 17 октября судебная коллегия отменила приговор, усмотрев нарушение права экс-чиновницы на защиту. При этом она по-прежнему остается под стражей, уголовное дело направлено на новое рассмотрение.

Ранее суд арестовал имущество и банковские счета бывшего вице-губернатора Тамбовской области Сергея Иванова. Мужчина проходит обвиняемым по уголовному делу основателя холдинга «Русагро» Вадима Мошковича и экс-гендиректора компании Максима Басова.

суды
взятки
уголовные дела
Пермь
