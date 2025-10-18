Сотрудница интерната умерла после удара в грудь от школьницы

В Массачусетсе сотрудница школы-интерната для подростков с психическими расстройствами скончалась после того, как 14-летняя ученица ударила ее ногой в грудь, сообщает The New York Times. Инцидент произошел в Академии Мидоридж, когда 53-летняя Эми Моррелл пыталась помешать несовершеннолетней покинуть общежитие без разрешения.

В материале говорится, что пострадавшая потеряла сознание вскоре после удара. Врачи провели ей сердечно-легочную реанимацию, однако Моррелл скончалась в больнице на следующий день. Напавшая на женщину ученица предстала перед судом по делам несовершеннолетних.

Полиция Суонси и детективы штата продолжают расследование инцидента. Академия Мидоридж, согласно ее сайту, специализируется на лечении детей и молодых взрослых с психическими расстройствами, поведенческими проблемами и последствиями травм.

