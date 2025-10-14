Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
14 октября 2025 в 11:46

Бывший ученик набросился с ножом на работников школы и заложил бомбу

В США бывший ученик школы ранил ножом работников и заложил взрывчатку

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Бывший ученик пришел в школу с ножом и ранил не менее трех местных работников в американском городе Торранс в штате Калифорния, сообщил в социальной сети Facebook (деятельность в РФ запрещена) местный департамент полиции. Кроме того, нападавший заложил на улице два самодельных взрывных устройства.

Бывший ученик, предположительно, нанес ножевые ранения трем сотрудникам школы и пытался нанести ранения четвертому, после чего скрылся с места происшествия, — говорится в публикации.

Cотрудники полиции уже задержали подозреваемого. В ходе допроса он сам признался, что заложил две самодельные бомбы. Прибывшие на указанную улицу саперы обнаружили взрывчатку и успешно обезвредили ее.

Двое пострадавших доставлены в больницу, еще одному раненому оказали помощь на месте. Полиция начала расследование произошедшего.

Ранее 15 учеников школы № 76 в Екатеринбурге пострадали из-за распыления перцового баллончика. Шестерым школьникам оказали помощь на месте ЧП. В учреждение прибыла полиция, которая устанавливает обстоятельства случившегося.

США
школы
нападения
ножи
бомбы
взрывчатки
пострадавшие
задержания
полиция
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Петербурге женщина погибла от отравления алкоголем
Россиянам назвали наиболее выгодные месяца для отпуска в 2026 году
Украинка в Польше с помощью дипфеков набрала кредиты на сограждан
Армия России отразила атаку дронов и безэкипажных катеров под Херсоном
Двух лошадей увезли из СНТ после жуткого нападения одной из них на женщину
Россиянам напомнили, что нужно делать на Покров Богородицы
Гульбишник по-белорусски: вкуснейшая запеканка с картошкой и грибами
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 14 октября, фото, видео
На «Госуслугах» появился новый способ защитить аккаунт
Военэксперт назвал сроки запуска в серию новых установок для Tomahawk
Раскрыт масштаб дезертирства в украинской армии
В России составят новые маршруты для беспилотных автомобилей
Беглый президент Мадагаскара пошел на необычный шаг на фоне протестов
Невролог раскрыл неожиданный симптом инсульта
В Петербурге ИИ оштрафовал бизнесмена на 50 тысяч рублей
США грозит катастрофа, которую предсказывал Жириновский
Погода в Москве в среду, 15 октября: ждать ли заморозки и мокрый снег
Водителей предупредили об опасности шипованных покрышек
«Потребность в поклонении»: психиатр о критике Трампом своего фото
Военэксперт объяснил особенность неуловимой установки для пуска Tomahawk
Дальше
Самое популярное
В Польше начали массово штурмовать российскую границу
Регионы

В Польше начали массово штурмовать российскую границу

Превратила пакет семян в белоснежное кружево. Посейте в октябре — весной скажете спасибо. Чудо-многолетник
Общество

Превратила пакет семян в белоснежное кружево. Посейте в октябре — весной скажете спасибо. Чудо-многолетник

Прорыв у Северска, кража денег на ПВО: новости СВО к утру 13 октября
Россия

Прорыв у Северска, кража денег на ПВО: новости СВО к утру 13 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.