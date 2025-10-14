Бывший ученик набросился с ножом на работников школы и заложил бомбу

Бывший ученик набросился с ножом на работников школы и заложил бомбу В США бывший ученик школы ранил ножом работников и заложил взрывчатку

Бывший ученик пришел в школу с ножом и ранил не менее трех местных работников в американском городе Торранс в штате Калифорния, сообщил в социальной сети Facebook (деятельность в РФ запрещена) местный департамент полиции. Кроме того, нападавший заложил на улице два самодельных взрывных устройства.

Бывший ученик, предположительно, нанес ножевые ранения трем сотрудникам школы и пытался нанести ранения четвертому, после чего скрылся с места происшествия, — говорится в публикации.

Cотрудники полиции уже задержали подозреваемого. В ходе допроса он сам признался, что заложил две самодельные бомбы. Прибывшие на указанную улицу саперы обнаружили взрывчатку и успешно обезвредили ее.

Двое пострадавших доставлены в больницу, еще одному раненому оказали помощь на месте. Полиция начала расследование произошедшего.

Ранее 15 учеников школы № 76 в Екатеринбурге пострадали из-за распыления перцового баллончика. Шестерым школьникам оказали помощь на месте ЧП. В учреждение прибыла полиция, которая устанавливает обстоятельства случившегося.