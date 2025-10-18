Россиян предупредили об уловке аферистов для взлома «Госуслуг» Мошенники стали использовать объявления для получения доступа к «Госуслугам»

Мошенники распространяют фейковые объявления, через которые похищают деньги и получают доступ к аккаунтам на «Госуслугах», передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД. В ведомстве отметили, что таким образом злоумышленники перенаправляют человека на фишинговые сайты.

Ссылка ведет на фишинговый сайт, где предлагают ввести данные от «Госуслуг», чтобы получить компенсации, субсидии, выплаты, льготы и так далее. Если ввести данные, мошенники получат доступ к «Госуслугам» и ко всем данным, что в них находятся, — пояснили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что мошенники начали рассылать пользователям мессенджеров замаскированные под видеоархивы вирусы, позволяющие получить удаленный доступ к онлайн-банку. Для рассылки они используют взломанные аккаунты знакомых и присылают потенциальной жертве ссылку на видео. После ее открытия на мобильном устанавливается программа удаленного доступа.

До этого российские компании пожаловались на рост числа кибератак, совершаемых через «умные» устройства и уязвимые программы. За текущий год их количество возросло на рекордные 124%.