18 октября 2025 в 10:27

Россиян предупредили об уловке аферистов для взлома «Госуслуг»

Мошенники стали использовать объявления для получения доступа к «Госуслугам»

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Мошенники распространяют фейковые объявления, через которые похищают деньги и получают доступ к аккаунтам на «Госуслугах», передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД. В ведомстве отметили, что таким образом злоумышленники перенаправляют человека на фишинговые сайты.

Ссылка ведет на фишинговый сайт, где предлагают ввести данные от «Госуслуг», чтобы получить компенсации, субсидии, выплаты, льготы и так далее. Если ввести данные, мошенники получат доступ к «Госуслугам» и ко всем данным, что в них находятся, — пояснили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что мошенники начали рассылать пользователям мессенджеров замаскированные под видеоархивы вирусы, позволяющие получить удаленный доступ к онлайн-банку. Для рассылки они используют взломанные аккаунты знакомых и присылают потенциальной жертве ссылку на видео. После ее открытия на мобильном устанавливается программа удаленного доступа.

До этого российские компании пожаловались на рост числа кибератак, совершаемых через «умные» устройства и уязвимые программы. За текущий год их количество возросло на рекордные 124%.

