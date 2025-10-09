Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 октября 2025 в 14:13

В России появился новый вид кибератак на бизнес

RTM Group: хакеры атакуют российские компании через умные гаджеты

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Российские компании пожаловались на рост числа кибератак, совершаемых через «умные» устройства и уязвимые программы, сообщили в RTM Group. По данным исследователей, за девять месяцев 2025 года количество подобных инцидентов увеличилось на 124% по сравнению с тем же периодом прошлого года, передает «Газета.Ru».

Эти, казалось бы, безобидные устройства становятся «троянским конем», используемым для внедрения шифровальщиков и организации утечек конфиденциальной информации, — говорится в отчете.

Исследование компании охватило обращения более 300 российских организаций и результаты пентестов свыше 500 предприятий. Уточняется, что злоумышленники все чаще используют портативные колонки, зарядные станции, Wi-Fi-лампы и другие бытовые устройства для взлома сетей. В RTM Group также отметили, что на стандартном рабочем месте в среднем установлено около 30 сторонних приложений, из которых два-три ежедневно содержат уязвимости.

Ранее IT-специалист Юрий Силаев рекомендовал игнорировать рассылки мошенников, поскольку они основаны на массовости и расчете на страх получателей. При настойчивых угрозах или утечке данных он посоветовал обратиться в полицию, сменить пароли на ключевых сервисах и подключить двухэтапную аутентификацию.

бизнес
хакеры
программы
взломы
