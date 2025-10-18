Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 октября 2025 в 10:12

Экс-мэру Одессы без гражданства предрекают высылку

Представитель Stop Grave заявил о скорой депортации Труханова

Геннадий Труханов Геннадий Труханов Фото: Yulii Zozulia/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывшего мэра Одессы Геннадия Труханова, которого лишил гражданства президент Украины Владимир Зеленский, ожидает депортация, заявил РИА Новости представитель одесского подпольного движения Stop Grave. По его мнению, также Труханов лишится бизнеса.

Ждут его возможная депортация, гонения и отжим бизнеса, — сказал он.

Во вторник президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о лишении Труханова гражданства. В должность исполняющего обязанности мэра Одессы вступил представитель правящей партии Украины «Слуга народа» Игорь Коваль. Главой Одесской городской военной администрации назначен Сергей Лысак, руководивший Днепропетровской областной военной администрацией с февраля 2023 года. Кроме того, гражданства были лишены бывший депутат Верховной рады Олег Царев и артист балета Сергей Полунин.

Экс-депутат Верховной рады политолог Спиридон Килинкаров считает, что в Одессе создают военную администрацию для подавления протестов среди населения. По его словам, в условиях энергетического кризиса будет сложно контролировать настроение граждан.

Одесса
политика
депортации
гражданства
