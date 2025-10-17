Стало известно о задержании зампреда правительства российского региона

Telegram-канал Baza сообщает, что правоохранительные органы задержали заместителя председательства правительства Ивановской области Антона Арсеньева. Как пишут авторы, это произошло утром в пятницу, 17 октября.

По данным канала, предварительной причиной задержания стали подозрения чиновника во взяточничестве. Авторы также добавили, что еще Арсеньев занимал пост директора областного департамента здравоохранения.

Ранее в СК России сообщали, что по подозрению в получении взятки был задержан директор госучреждения «Служба заказчика администрации Приморского района Санкт-Петербурга» Александр Маслов. Сумма вознаграждения, согласно официальной информации, составила 965 тыс. рублей, хотя на видеозаписи допроса фигурант называет иную цифру — 1,95 млн рублей.

Прежде в пресс-службе УФСБ по Ростовской области заявили о задержании одного из заместителей руководителя управления вневедомственной охраны Минтранса России в регионе по делу о коррупции. По данным следствия, должностное лицо получало денежные средства от начальников стрелковых команд Ростовской области и Северного Кавказа.