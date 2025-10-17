Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
17 октября 2025 в 14:21

Стало известно о задержании зампреда правительства российского региона

Baza: силовики задержали зампреда правительства Ивановской области Арсеньева

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщает, что правоохранительные органы задержали заместителя председательства правительства Ивановской области Антона Арсеньева. Как пишут авторы, это произошло утром в пятницу, 17 октября.

По данным канала, предварительной причиной задержания стали подозрения чиновника во взяточничестве. Авторы также добавили, что еще Арсеньев занимал пост директора областного департамента здравоохранения.

Ранее в СК России сообщали, что по подозрению в получении взятки был задержан директор госучреждения «Служба заказчика администрации Приморского района Санкт-Петербурга» Александр Маслов. Сумма вознаграждения, согласно официальной информации, составила 965 тыс. рублей, хотя на видеозаписи допроса фигурант называет иную цифру — 1,95 млн рублей.

Прежде в пресс-службе УФСБ по Ростовской области заявили о задержании одного из заместителей руководителя управления вневедомственной охраны Минтранса России в регионе по делу о коррупции. По данным следствия, должностное лицо получало денежные средства от начальников стрелковых команд Ростовской области и Северного Кавказа.

Россия
Ивановская область
чиновники
задержания
взятки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Уфолог предположил, как НЛО мог похитить семью Усольцевых
«Действительно отличные»: Высоцкая ответила всем хейтерам ее сырников
Депортируемые из Финляндии мигранты пошли на отчаянный шаг
Мужчина внезапно напал на молодую девушку и угрожал ей ножом
Найдена странная деталь, которая может пролить свет на поиск Усольцевых
Индия отказалась от российской нефти и газа? Что известно
Зеленскому устроили «холодный душ» в Вашингтоне: получит ли Киев Tomahawk?
Пенсионные баллы для молодежи: могут ли их cнизить, как влияют на выплаты
Раскрыто, где играет лучший футбольный бомбардир планеты среди молодежи
Российский боец рассказал о борьбе с хитроумной тактикой ВСУ
«Максимальное содействие»: в МИД назвали способы поддержки россиян в Латвии
Готовим окна к зиме: полный чек-лист
Стоматолог напомнил, как правильно чистить зубы
10 лучших рецептов с тыквой на осень: запеканки, супы и не только
Россия поможет КНДР с модернизацией ТЭЦ и ТЭС
Астролог сообщил, когда должна закончиться спецоперация на Украине
Полицейские разыскивают мужчину, забившего до смерти сестру и ее мужа
Macan раскрыл, когда уйдет служить в армию
Красноярский чиновник назвал жителей Сибири «одичавшими хохлами»
Гламурная блондинка убила четырех знакомых и травила собак: что известно
Дальше
Самое популярное
Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять
Семья и жизнь

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять

Ленивый завтрак — беру яблоки и горстку муки! Вкуснейшие яблочные калачи по-белорусски
Общество

Ленивый завтрак — беру яблоки и горстку муки! Вкуснейшие яблочные калачи по-белорусски

Разбросала семена — сразу после снега разноцветный фестиваль. Этот многолетник цветет ярко и богато
Общество

Разбросала семена — сразу после снега разноцветный фестиваль. Этот многолетник цветет ярко и богато

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.