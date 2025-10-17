Белгородский чиновник получил ранения в результате удара дрона ВСУ

Глава Казинской территориальной администрации Валуйского округа Белгородской области Виктор Гоженко получил ранения в результате удара дрона ВСУ по служебному автомобилю, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. Инцидент произошёл во время объезда территории на участке автодороги Казинка — Михайловка.

В результате удара дрона по служебному автомобилю ранен глава Казинской территориальной администрации Валуйского округа. Гоженко Виктор Валентинович получил ранения во время объезда территории на участке автодороги Казинка — Михайловка. В Валуйской ЦРБ ему диагностированы минно-взрывная травма, осколочные ранения бедра и плеча, — написал Гладков.

Ранее Гладков сообщил, что за последние сутки Белгородская область подверглась массированной атаке ВСУ с применением около 120 беспилотников. В результате обстрелов погибли два человека, восемь граждан получили ранения различной степени тяжести.

В Министерстве обороны РФ сообщили, что силы противовоздушной обороны в ночь на 17 октября уничтожили свыше 60 беспилотных летательных аппаратов ВСУ в воздушном пространстве над Россией. По данным ведомства, воздушной атаке подверглись шесть российских регионов и акватория Черного моря.