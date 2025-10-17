Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
17 октября 2025 в 13:57

Белгородский чиновник получил ранения в результате удара дрона ВСУ

Белгородский чиновник Гоженко пострадал при обстреле служебного автомобиля

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Глава Казинской территориальной администрации Валуйского округа Белгородской области Виктор Гоженко получил ранения в результате удара дрона ВСУ по служебному автомобилю, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. Инцидент произошёл во время объезда территории на участке автодороги Казинка — Михайловка.

В результате удара дрона по служебному автомобилю ранен глава Казинской территориальной администрации Валуйского округа. Гоженко Виктор Валентинович получил ранения во время объезда территории на участке автодороги Казинка — Михайловка. В Валуйской ЦРБ ему диагностированы минно-взрывная травма, осколочные ранения бедра и плеча, — написал Гладков.

Ранее Гладков сообщил, что за последние сутки Белгородская область подверглась массированной атаке ВСУ с применением около 120 беспилотников. В результате обстрелов погибли два человека, восемь граждан получили ранения различной степени тяжести.

В Министерстве обороны РФ сообщили, что силы противовоздушной обороны в ночь на 17 октября уничтожили свыше 60 беспилотных летательных аппаратов ВСУ в воздушном пространстве над Россией. По данным ведомства, воздушной атаке подверглись шесть российских регионов и акватория Черного моря.

Белгородская область
чиновники
ранения
Вячеслав Гладков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Действительно отличные»: Высоцкая ответила всем хейтерам ее сырников
Депортируемые из Финляндии мигранты пошли на отчаянный шаг
Мужчина внезапно напал на молодую девушку и угрожал ей ножом
Найдена странная деталь, которая может пролить свет на поиск Усольцевых
Индия отказалась от российской нефти и газа? Что известно
Зеленскому устроили «холодный душ» в Вашингтоне: получит ли Киев Tomahawk?
Пенсионные баллы для молодежи: могут ли их cнизить, как влияют на выплаты
Раскрыто, где играет лучший футбольный бомбардир планеты среди молодежи
Российский боец рассказал о борьбе с хитроумной тактикой ВСУ
«Максимальное содействие»: в МИД назвали способы поддержки россиян в Латвии
Готовим окна к зиме: полный чек-лист
Стоматолог напомнил, как правильно чистить зубы
10 лучших рецептов с тыквой на осень: запеканки, супы и не только
Россия поможет КНДР с модернизацией ТЭЦ и ТЭС
Астролог сообщил, когда должна закончиться спецоперация на Украине
Полицейские разыскивают мужчину, забившего до смерти сестру и ее мужа
Macan раскрыл, когда уйдет служить в армию
Красноярский чиновник назвал жителей Сибири «одичавшими хохлами»
Гламурная блондинка убила четырех знакомых и травила собак: что известно
«Реальная возможность»: в Госдуме оценили создание туннеля «Путин — Трамп»
Дальше
Самое популярное
Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять
Семья и жизнь

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять

Ленивый завтрак — беру яблоки и горстку муки! Вкуснейшие яблочные калачи по-белорусски
Общество

Ленивый завтрак — беру яблоки и горстку муки! Вкуснейшие яблочные калачи по-белорусски

Разбросала семена — сразу после снега разноцветный фестиваль. Этот многолетник цветет ярко и богато
Общество

Разбросала семена — сразу после снега разноцветный фестиваль. Этот многолетник цветет ярко и богато

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.