Красноярский чиновник назвал жителей Сибири «одичавшими хохлами»

Первый вице-губернатор Красноярского края Сергей Пономаренко назвал жителей региона «одичавшими хохлами». В эфире подкаста «Амбассадор Сибири» он процитировал бывшего главу региона Александра Усса.

«Сибиряк — это одичавший хохол», — сказал Пономаренко.

Вице-губернатор подчеркнул, что Красноярский край является территорией с богатым многонациональным составом, где проживают представители 169 народов. Особо он выделил коренные сибирские народы — качинских татар и киргизов, отметив, что исторически они были вынуждены покинуть эти земли.

Ранее главу района Каменка Александра Помогайбо в Пензенской области избили металлической трубой. По данным источника, местный житель пошел на этот шаг из-за оскорбления. Очевидцы утверждают, что чиновник назвал мужчину «свиньей».

До этого дочь бывшего главы управления Северного Медведково Бориса Трофимова Паня предложила отправлять «чересчур манерных» студентов МГЛУ в зону СВО. Наследница чиновника утверждает, что в чатах вуза ведется пропаганда ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена).