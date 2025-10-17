Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
17 октября 2025 в 14:44

Красноярский чиновник назвал жителей Сибири «одичавшими хохлами»

Вице-губернатор Красноярского края назвал сибиряков «одичавшими хохлами»

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Первый вице-губернатор Красноярского края Сергей Пономаренко назвал жителей региона «одичавшими хохлами». В эфире подкаста «Амбассадор Сибири» он процитировал бывшего главу региона Александра Усса.

«Сибиряк — это одичавший хохол», — сказал Пономаренко.

Вице-губернатор подчеркнул, что Красноярский край является территорией с богатым многонациональным составом, где проживают представители 169 народов. Особо он выделил коренные сибирские народы — качинских татар и киргизов, отметив, что исторически они были вынуждены покинуть эти земли.

Ранее главу района Каменка Александра Помогайбо в Пензенской области избили металлической трубой. По данным источника, местный житель пошел на этот шаг из-за оскорбления. Очевидцы утверждают, что чиновник назвал мужчину «свиньей».

До этого дочь бывшего главы управления Северного Медведково Бориса Трофимова Паня предложила отправлять «чересчур манерных» студентов МГЛУ в зону СВО. Наследница чиновника утверждает, что в чатах вуза ведется пропаганда ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена).

Красноярский край
Сибирь
чиновники
народы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Действительно отличные»: Высоцкая ответила всем хейтерам ее сырников
Депортируемые из Финляндии мигранты пошли на отчаянный шаг
Мужчина внезапно напал на молодую девушку и угрожал ей ножом
Найдена странная деталь, которая может пролить свет на поиск Усольцевых
Индия отказалась от российской нефти и газа? Что известно
Зеленскому устроили «холодный душ» в Вашингтоне: получит ли Киев Tomahawk?
Пенсионные баллы для молодежи: могут ли их cнизить, как влияют на выплаты
Раскрыто, где играет лучший футбольный бомбардир планеты среди молодежи
Российский боец рассказал о борьбе с хитроумной тактикой ВСУ
«Максимальное содействие»: в МИД назвали способы поддержки россиян в Латвии
Готовим окна к зиме: полный чек-лист
Стоматолог напомнил, как правильно чистить зубы
10 лучших рецептов с тыквой на осень: запеканки, супы и не только
Россия поможет КНДР с модернизацией ТЭЦ и ТЭС
Астролог сообщил, когда должна закончиться спецоперация на Украине
Полицейские разыскивают мужчину, забившего до смерти сестру и ее мужа
Macan раскрыл, когда уйдет служить в армию
Красноярский чиновник назвал жителей Сибири «одичавшими хохлами»
Гламурная блондинка убила четырех знакомых и травила собак: что известно
«Реальная возможность»: в Госдуме оценили создание туннеля «Путин — Трамп»
Дальше
Самое популярное
Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять
Семья и жизнь

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять

Ленивый завтрак — беру яблоки и горстку муки! Вкуснейшие яблочные калачи по-белорусски
Общество

Ленивый завтрак — беру яблоки и горстку муки! Вкуснейшие яблочные калачи по-белорусски

Разбросала семена — сразу после снега разноцветный фестиваль. Этот многолетник цветет ярко и богато
Общество

Разбросала семена — сразу после снега разноцветный фестиваль. Этот многолетник цветет ярко и богато

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.