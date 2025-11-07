В Сибири откроют вычислительный центр для ИИ Шойгу: в Сибири на базе промкластера создадут вычислительный центр для ИИ

Вычислительный центр для ИИ создадут на базе промышленного кластера в Ангаро-Енисейском регионе, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Проект планируют реализовать к 2032 году, передает ТАСС.

Созданием центра будет заниматься компания «Русал». В целом площадь промышленного кластера по переработке металлов составляет более 3 тыс. гектаров. Там будут осуществлять проекты по производству накопительной энергии и по выпуску широкой линейки продукции высоких переделов.

Попечительский совет кластера возглавит первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. Средства для реализации проекта заложены в бюджете на 2026 год.

Ранее Шойгу выступил с предложением построить город-спутник Саяногорска в Сибири. По его словам, новый населенный пункт должен стать гордостью российских архитекторов.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что никто, кроме России, на сегодняшний день не строит малые атомные электростанции. По его словам, у некоторых стран есть такие планы, но на практике к их реализации они не приступали.