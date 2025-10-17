Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 октября 2025 в 14:37

Дрон ВСУ отправил в больницу супружескую пару в Белгородской области

Гладков: супружеская пара пострадала от удара дрона ВСУ в Белгородской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В городе Грайворон Белгородской области супружеская пара получила ранения в результате взрыва дрона ВСУ во дворе частного дома, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, оба пострадавших получили минно-взрывные травмы, закрытые черепно-мозговые травмы и баротравмы.

В городе Грайворон в результате детонации FPV-дрона на территории частного домовладения ранены супруги. Предварительно, у обоих минно-взрывная травма, закрытая черепно-мозговая травма и баротравма. Бригада скорой доставляет их для обследования в городскую больницу № 2 Белгорода. В домовладении посечены забор и надворная постройка, — написал Гладков.

Он добавил, что другой дрон выбил стекла в автомобиле «Газель». В селе Глотово беспилотник сбросил взрывное устройство, а в селе Козинка дрон ударил по объекту инфраструктуры, что привело к временным перебоям с электроснабжением. Аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с Министерством обороны РФ, уточнил Гладков.

Ранее Гладков сообщил, что за последние сутки Белгородская область подверглась массированной атаке ВСУ с применением около 120 беспилотников. В результате обстрелов погибли два человека, восемь граждан получили ранения различной степени тяжести.

атаки ВСУ
пострадавшие
раненые
ранения
Вячеслав Гладков
Белгородская область
