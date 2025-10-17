Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
17 октября 2025 в 16:18

Россиянам рассказали, как нельзя хранить картофель

Роскачество: картофель нельзя хранить дома под раковиной

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Картофель нельзя хранить дома под раковиной, сообщили LIFE.ru в Роскачестве. В ведомстве заявили, что из-за повышенной влажности в этом месте, клубни начнут прорастать и загнивать.

Для непродолжительного хранения в квартире лучше выбрать темное, максимально прохладное и сухое место, например кладовку или закрытый шкаф на утепленной лоджии, — говорится в сообщении.

При этом картофель лучше хранить в таре, обеспечивающей циркуляцию воздуха. Для этого подойдут сетчатые пакеты, деревянные либо пластмассовые контейнеры с отверстиями. Это позволит избежать порчи запасов благодаря хорошей вентиляции.

Ранее представитель Роскачества Елена Спеценко заявила, что зимовку на даче не способны пережить продукты, содержащие воду, поскольку при замерзании она расширяется и нарушает герметичность тары. Она добавила, что крупы, муку и сахар тоже не стоит оставлять на зиму — до них могут добраться вредители.

Россия
продукты
картофель
Роскачество
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ИИ возьмет под контроль безопасность российского города
Путин обсудил освоение богатств морского дна
В РЖД объяснили решение о сокращении управленческого персонала
Вышла русскоязычная озвучка S.T.A.L.K.E.R. 2
Суд выпустил сына Каддафи на свободу после 10 лет под арестом
Стало известно, сколько детских кружков открыли в Подмосковье в этом году
«Оказались на голову выше»: военэксперт ответил на критику российского Т-14
Иеромонах оказался за решеткой после «респекта» РДК
Юрист раскрыл безопасный способ передать квартиру детям
Суд вынес приговор по делу об убийстве мэра Дзержинского в 2006 году
«По 5000 рублей»: экс-футболист рассказал о попытке сыграть договорной матч
Считавшийся потухшим 710 тысяч лет вулкан проснулся в Иране
Вороны камнями бьют стекла машин в российском городе
Волонтер разнес версию о том, что семью Усольцевых в тайге растерзал хищник
Хоккеист из «Сибири» перешел в «Металлург»
Еще 16 человек задержали в Грузии за попытку штурма президентского дворца
Ученые раскрыли тайну выбрасывающихся на берег дельфинов
Экономист рассказал, чьи банковские счета могут быть заблокированы
«Кремлевский астролог» объяснил, почему перестал работать с политиками
Богомолов жестко прошелся по российским актерам
Дальше
Самое популярное
Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять
Семья и жизнь

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять

Ленивый завтрак — беру яблоки и горстку муки! Вкуснейшие яблочные калачи по-белорусски
Общество

Ленивый завтрак — беру яблоки и горстку муки! Вкуснейшие яблочные калачи по-белорусски

Разбросала семена — сразу после снега разноцветный фестиваль. Этот многолетник цветет ярко и богато
Общество

Разбросала семена — сразу после снега разноцветный фестиваль. Этот многолетник цветет ярко и богато

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.