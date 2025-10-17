Россиянам рассказали, как нельзя хранить картофель Роскачество: картофель нельзя хранить дома под раковиной

Картофель нельзя хранить дома под раковиной, сообщили LIFE.ru в Роскачестве. В ведомстве заявили, что из-за повышенной влажности в этом месте, клубни начнут прорастать и загнивать.

Для непродолжительного хранения в квартире лучше выбрать темное, максимально прохладное и сухое место, например кладовку или закрытый шкаф на утепленной лоджии, — говорится в сообщении.

При этом картофель лучше хранить в таре, обеспечивающей циркуляцию воздуха. Для этого подойдут сетчатые пакеты, деревянные либо пластмассовые контейнеры с отверстиями. Это позволит избежать порчи запасов благодаря хорошей вентиляции.

Ранее представитель Роскачества Елена Спеценко заявила, что зимовку на даче не способны пережить продукты, содержащие воду, поскольку при замерзании она расширяется и нарушает герметичность тары. Она добавила, что крупы, муку и сахар тоже не стоит оставлять на зиму — до них могут добраться вредители.