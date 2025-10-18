Приметы 19 октября: Фома-хлебник — подводим итоги и готовим запасы

Семья и жизнь

19 октября верующие вспоминают апостола Фому — того самого, что получил прозвище Неверующий за свои сомнения. Этот же день в народе прозвали Фоминым, или Фомой-хлебником. Апостола считали покровителем бережливых и запасливых людей, поэтому этот день традиционно был посвящен подсчету урожая и ревизии всех запасов на зиму.

Погодные приметы на 19 октября

Безветренная погода на улице — скоро придут и заморозки.

Если кучевые облака видны на небе — они, скорее всего, последние в этом году.

Дым стелется по земле или «волоком» — к ненастью и осадкам.

Если дым из трубы стоит столбом — это к теплой и солнечной погоде, вёдру.

Снег выпал 19 октября — следующее лето будет урожайным.

Приметы о зверях и птицах на 19 октября

Гуси и журавли уже улетели — осень закончена, зима близка.

Вороны собираются в стаи — к ненастью (ветру, осадкам).

Воробьи и синицы активно прячутся — ждут холод.

Белки собирают орехи и прячут их глубже — к морозам.

Погода 19 октября: что говорят приметы Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Что нельзя делать 19 октября по народным поверьям

Не начинать новые дела и крупные сделки — не принесут успеха.

Нельзя ссориться, злословить или высказывать обиды — особенно в Фомин день говорят, что слова могут вернуться обратно.

Не стирать и не мыть голову — по поверью, можно «смыть» силу и память.

Избегать работы на земле: копать, сеять, ломать ветви — это приносит бесплодие и неудачи.

Не покидать дом без нужды — опасения от холода и болезней.

Что можно делать 19 октября

Этот день подходил для завершения важных дел, особенно связанных с подготовкой к зиме. Наши предки старались:

увеличить запас дров и утеплить жилище;

завершить заготовки и убрать все, что еще подлежит уборке;.

проверить и починить крышу, окна, двери — чтобы холод не проник внутрь;

помириться с соседями, сгладить конфликты — день считается благоприятным для примирения.

А еще с этим днем связан интересный обычай. Наши предки верили: если есть обиды, их советовали высказать вслух в открытое окно — слова унесет ветер, и конфликт будет исчерпан.

