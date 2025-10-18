Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
18 октября 2025 в 23:55

Приметы 19 октября: Фома-хлебник — подводим итоги и готовим запасы

Приметы 19 октября Приметы 19 октября Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

19 октября верующие вспоминают апостола Фому — того самого, что получил прозвище Неверующий за свои сомнения. Этот же день в народе прозвали Фоминым, или Фомой-хлебником. Апостола считали покровителем бережливых и запасливых людей, поэтому этот день традиционно был посвящен подсчету урожая и ревизии всех запасов на зиму.

Погодные приметы на 19 октября

  • Безветренная погода на улице — скоро придут и заморозки.

  • Если кучевые облака видны на небе — они, скорее всего, последние в этом году.

  • Дым стелется по земле или «волоком» — к ненастью и осадкам.

  • Если дым из трубы стоит столбом — это к теплой и солнечной погоде, вёдру.

  • Снег выпал 19 октября — следующее лето будет урожайным.

Приметы о зверях и птицах на 19 октября

  • Гуси и журавли уже улетели — осень закончена, зима близка.

  • Вороны собираются в стаи — к ненастью (ветру, осадкам).

  • Воробьи и синицы активно прячутся — ждут холод.

  • Белки собирают орехи и прячут их глубже — к морозам.

Погода 19 октября: что говорят приметы Погода 19 октября: что говорят приметы Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Что нельзя делать 19 октября по народным поверьям

  • Не начинать новые дела и крупные сделки — не принесут успеха.

  • Нельзя ссориться, злословить или высказывать обиды — особенно в Фомин день говорят, что слова могут вернуться обратно.

  • Не стирать и не мыть голову — по поверью, можно «смыть» силу и память.

  • Избегать работы на земле: копать, сеять, ломать ветви — это приносит бесплодие и неудачи.

  • Не покидать дом без нужды — опасения от холода и болезней.

Что можно делать 19 октября

Этот день подходил для завершения важных дел, особенно связанных с подготовкой к зиме. Наши предки старались:

  • увеличить запас дров и утеплить жилище;

  • завершить заготовки и убрать все, что еще подлежит уборке;.

  • проверить и починить крышу, окна, двери — чтобы холод не проник внутрь;

  • помириться с соседями, сгладить конфликты — день считается благоприятным для примирения.

А еще с этим днем связан интересный обычай. Наши предки верили: если есть обиды, их советовали высказать вслух в открытое окно — слова унесет ветер, и конфликт будет исчерпан.

Самая простая рыба на ужин! Готовим сочную горбушу в духовке.

приметы
обычаи
традиции
народные приметы
запреты
погода
суеверия
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Еще один российский аэропорт закрылся от самолетов
Фаза Луны сегодня, 19 октября: покупаем землю, бережем зрение
Защитник «Спартака» Бабич в ближайшее время не выйдет на поле
Над Алтайским краем заметили загадочный небесный объект
Очередной ребенок попал в «расстрельный список» Украины
Отношения с Темниковой и Фадеевым, материнство: как живет Серябкина
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 19 октября 2025 года
Гороскоп на 19 октября: Тельцам просить о помощи, а Овнам забыть о планах
«Великая сцена»: во Франции заявили об унижении Зеленского Трампом
День авиадиспетчера: главные по небу
Валерия оценила свои шансы на победу в Grammy
Как стать хорошим отцом: советы Лабковского и других психологов
Приметы 19 октября: Фома-хлебник — подводим итоги и готовим запасы
ПВО за два часа уничтожила десятки дронов ВСУ
Турция определила срок для «позитивных шагов» по Украине
Трамп сообщил о новой победе над наркоторговцами
Мужчину госпитализировали после атаки ВСУ на Белгородскую область
Росавиация закрыла аэропорт Волгограда
Сирия намерена пересмотреть прежние соглашения с Россией
«Он растет»: главный тренер «Локомотива» о футболисте Батракове
Дальше
Самое популярное
«Огромная толпа»: делегацию Зеленского подняли на смех после прибытия в США
США

«Огромная толпа»: делегацию Зеленского подняли на смех после прибытия в США

Без этих рулетиков из лаваша не обходится ни один праздник: любители рыбки оценят по достоинству
Общество

Без этих рулетиков из лаваша не обходится ни один праздник: любители рыбки оценят по достоинству

Два яблока и горстка муки. Через 10 минут уже едим — нежные конвертики с яблоками! Делайте на пробу и сохраняйте рецепт
Общество

Два яблока и горстка муки. Через 10 минут уже едим — нежные конвертики с яблоками! Делайте на пробу и сохраняйте рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.