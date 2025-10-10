Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 октября 2025 в 17:48

Волосы потеряли блеск? Возможно, виноваты эти 5 повседневных привычек

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Повседневные привычки могут негативно влиять на состояние и внешний вид волос. Многие действия, кажущиеся безобидными, лишают волосы блеска. Исключение этих факторов позволяет восстановить здоровье и сияние волос.

К вредным привычкам относится частое мытье головы агрессивными шампунями, которые смывают природный защитный слой. Использование горячей воды для мытья волос приводит к пересушиванию и повреждению кутикулы. Регулярная укладка с помощью термоприборов без применения термозащитных средств. Расчесывание мокрых волос металлическими расческами, которое травмирует и растягивает волокна. Постоянное ношение тугих причесок, создающих напряжение в волосяных фолликулах. Недостаточное потребление воды и несбалансированное питание, лишающее волосы необходимых веществ. Пренебрежение головными уборами в холодное время года и при активном солнце. Использование некачественных аксессуаров для волос с шероховатой поверхностью.

Регулярное применение питательных масок и несмываемых средств ухода восстанавливает структуру. Замена хлопковых наволочек на шелковые или сатиновые уменьшает трение и предотвращает ломкость.

Ранее также сообщалось о масках для волос, которые можно сделать дома из натуральных ингредиентов. Эти рецепты помогут вашим волосам стать здоровыми и блестящими.

Дмитрий Демичев
Д. Демичев
