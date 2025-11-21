Международный муниципальный форум стран БРИКС
Беру творожный сыр и горстку муки — пеку польские колачки. Хрустящие конвертики с ягодной начинкой обожает вся семья

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Знаете, какое печенье создает настоящую рождественскую атмосферу в доме? Колачки — традиционное европейское лакомство, которое пекут в Чехии, Польше и Словакии к праздникам. Эти нежные конвертики из творожного теста с фруктовой начинкой напоминают о зимних ярмарках, гирляндах и семейных вечерах. Секрет их нежности — в особом тесте, которое обязательно должно отдохнуть в холодильнике несколько часов. Это не просто печенье, а маленькие съедобные сувениры, которые дарят тепло и уют.

Для теста вам понадобится: 250 г муки, 200 г холодного сливочного масла, 200 г творожного сыра, щепотка соли. Для начинки: варенье (абрикосовое, вишневое или малиновое), молотые орехи с сахаром или мак. Смешайте муку с маслом до крошки, добавьте сыр и соль. Замесите тесто, заверните в пленку и уберите в холодильник на 5–6 часов. Раскатайте пласт толщиной 3–4 мм, нарежьте на квадраты. В центр каждого положите начинку, сверните конвертиком. Выпекайте 15–20 минут при 180 °C до золотистого цвета. Посыпьте сахарной пудрой. Это печенье особенно хорошо с горячим шоколадом или глинтвейном!

