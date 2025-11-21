Эффективное наступление российских вооруженных сил — это способ принуждения президента Украины Владимира Зеленского к мирному урегулированию, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые передает ТАСС, у Киева пространство для свободы принятия решения сокращается.

Пространство для свободы принятия решения для него сокращается по мере утраты территорий в ходе наступательных действий российских вооруженных сил. Это именно принуждение Зеленского и его режима к мирному решению вопроса. Продолжение для них бессмысленно и опасно, — подчеркнул Песков.

Накануне, 20 ноября, начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о полном освобождении Купянска. Он отметил, что соединения группировки «Запад» продолжают ликвидацию украинских формирований, которые оказались заблокированы на левом берегу реки Оскол.

Герасимов также сообщил об успешных наступательных операциях российских войск в районах Рубцовска и Краснолимана. Он уточнил, что группировка войск «Север» уже освободила более 80% территории Волчанска.