Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 ноября 2025 в 14:30

Яркий и вкусный новогодний салат «Шапка Мономаха». Простые ингредиенты и 5 минут на сборку — его съедят еще до боя курантов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Знаете, какой салат может стать настоящей короной вашего праздничного стола? «Шапка Мономаха» — великолепный салат, который поражает не только вкусом, но и своим царским видом. Хотя его происхождение точно не известно, по духу он очень напоминает те самые щедрые советские салаты, которые готовили на особые случаи. В моем варианте я сделала его немного легче, заменив традиционное мясо на сочную обжаренную куриную грудку и разбавив майонез йогуртом, но сохранила главное — ту самую впечатляющую форму и богатство вкусов.

Для салата вам понадобится: 1 отварная свекла, 100 г чернослива, 1 яблоко, 3 яйца, 150 г сыра, 2 зубчика чеснока, зерна 1 граната, сок половины лимона, 300 г обжаренной куриной грудки, 150 г майонеза, 100 г йогурта. Свеклу и яблоко натрите на терке, сбрызните лимонным соком. Чернослив залейте кипятком на 10 минут, затем мелко нарежьте. Яйца и сыр натрите на терке. Смешайте майонез с йогуртом и чесноком. На блюде выложите слоями: курицу, чернослив, яйца, сыр, свеклу с яблоком. Каждый слой промазывайте соусом. Сформируйте шапку, обильно украсьте гранатовыми зернами. Дайте настояться в холодильнике 2-3 часа — и ваша царская «Шапка Мономаха» готова!

Ранее сообщалось, как приготовить вкусную и необычную закуску «Елочные шарики»: просто, празднично и без варки: раз-два — и красота на столе.

Проверено редакцией
Читайте также
Горячее на Новый год быстро и вкусно: куриные рулетики в беконе — новогодняя феерия на вашем столе
Общество
Горячее на Новый год быстро и вкусно: куриные рулетики в беконе — новогодняя феерия на вашем столе
Закуска на Новый год: вкуснейшие куриные рулетики с ореховой начинкой — превращаем простые продукты во вкуснятину
Общество
Закуска на Новый год: вкуснейшие куриные рулетики с ореховой начинкой — превращаем простые продукты во вкуснятину
Секрет идеальной шубы, о котором забывают даже опытные хозяйки: простые правила помогут раскрыть вкус классического новогоднего салата
Общество
Секрет идеальной шубы, о котором забывают даже опытные хозяйки: простые правила помогут раскрыть вкус классического новогоднего салата
Изысканный салат, который сделает новогодний стол праздничным: нежная курица, сочные ананасы и классические ингредиенты в сочетании вкусов
Общество
Изысканный салат, который сделает новогодний стол праздничным: нежная курица, сочные ананасы и классические ингредиенты в сочетании вкусов
Салат «Новогодняя ель»: яркий акцент на праздничном столе — готовим шедевр из простых продуктов
Общество
Салат «Новогодняя ель»: яркий акцент на праздничном столе — готовим шедевр из простых продуктов
рецепты
салаты
кулинария
закуски
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ГД высказались об идее восстановить Украину за счет замороженных активов
На ММФ БРИКС раскрыли тенденции логистического рынка альянса
Дядя редактора URA.RU впервые дал показания в суде в Екатеринбурге
Италия надеется, что Украине больше не понадобится новое оружие
Участник ММФ БРИКС из Нигерии назвал главное преимущество форума
Известного бойца поп-ММА наказали за пропаганду нацистской символики
Зеленский позвонил европейским лидерам для обсуждения нового плана Трампа
Песков раскрыл детали переговоров России и США по «раздражителям»
Песков прокомментировал мирный план Трампа по Украине
В Кремле ответили, обсуждался ли мирный план США с Москвой
В МИД РФ отреагировали на утечки о мирном плане Трампа по Украине
Песков ответил, прекратила ли Россия контакты с США
Секретные ингредиенты! Как воплотить азиатское и восточное меню дома
В МИД России назвали важный шаг к нормализации отношений с Азербайджаном
В Кремле сообщили об отсутствии диалога с США по мирным предложениям
Эколог объяснила, почему нельзя смывать кошачий наполнитель в канализацию
Музкритик ответил, почему Шнурову не стоит добавлять штрафы в райдер
Песков заявил, что Россия не хочет «мегафонных» переговоров по Украине
Стала известна судьба пилота потерпевшего крушение в Дубае истребителя
В Кремле раскрыли, как Путин охарактеризовал киевское руководство
Дальше
Самое популярное
Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Обожаю этот рецепт за простоту! Праздничные гнезда с сыром и грибами — вкуснее запеканок и мяса по-французски!
Общество

Обожаю этот рецепт за простоту! Праздничные гнезда с сыром и грибами — вкуснее запеканок и мяса по-французски!

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи
Семья и жизнь

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.