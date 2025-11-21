Яркий и вкусный новогодний салат «Шапка Мономаха». Простые ингредиенты и 5 минут на сборку — его съедят еще до боя курантов

Знаете, какой салат может стать настоящей короной вашего праздничного стола? «Шапка Мономаха» — великолепный салат, который поражает не только вкусом, но и своим царским видом. Хотя его происхождение точно не известно, по духу он очень напоминает те самые щедрые советские салаты, которые готовили на особые случаи. В моем варианте я сделала его немного легче, заменив традиционное мясо на сочную обжаренную куриную грудку и разбавив майонез йогуртом, но сохранила главное — ту самую впечатляющую форму и богатство вкусов.

Для салата вам понадобится: 1 отварная свекла, 100 г чернослива, 1 яблоко, 3 яйца, 150 г сыра, 2 зубчика чеснока, зерна 1 граната, сок половины лимона, 300 г обжаренной куриной грудки, 150 г майонеза, 100 г йогурта. Свеклу и яблоко натрите на терке, сбрызните лимонным соком. Чернослив залейте кипятком на 10 минут, затем мелко нарежьте. Яйца и сыр натрите на терке. Смешайте майонез с йогуртом и чесноком. На блюде выложите слоями: курицу, чернослив, яйца, сыр, свеклу с яблоком. Каждый слой промазывайте соусом. Сформируйте шапку, обильно украсьте гранатовыми зернами. Дайте настояться в холодильнике 2-3 часа — и ваша царская «Шапка Мономаха» готова!

