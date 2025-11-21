Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 ноября 2025 в 15:00

Готовлю на Новый год десерт «Снежок»: воздушный, творожный и без лишних калорий — обалденный вкус как у мороженого покорит всех

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Готовлю на Новый год десерт «Снежок»: воздушный, творожный и без лишних калорий — обалденный вкус как у мороженого покорит всех. Хотите приготовить десерт, который напомнит о пушистом снеге за окном? Этот нежный творожно-сметанный мусс станет настоящим открытием! Он сочетает в себе легкость облака и сладость зимней сказки. Идеальный вариант для завершения праздничного ужина или детского чаепития.

Залейте 10 грамм желатина 80 мл горячей воды и оставьте набухать. В глубокой миске взбейте блендером 300 грамм сметаны и 80 грамм творога до идеально гладкой текстуры. Добавьте 75 грамм сахара и ванилин по вкусу, продолжая взбивать до полного растворения кристаллов. Введите желатин в кремовую массу и тщательно взбейте. Разлейте по креманкам и уберите в холодильник на 3-4 часа для полного застывания. Перед подачей украсьте свежими ягодами, мятой или шоколадной крошкой — это придаст десерту особое очарование!

Ранее мы готовили восточную сладость гата. Быстрая выпечка с золотистой корочкой на натуральном тесте.

Проверено редакцией
Читайте также
В Европе мандариновые корки на вес золота, а мы выкидываем: вот как они помогают в хозяйстве
Общество
В Европе мандариновые корки на вес золота, а мы выкидываем: вот как они помогают в хозяйстве
Пачка творога и пару яблок: готовим яблочные оладушки на творожном тесте. Завтрак из простых продуктов — вкуснятина со сметаной и вареньем
Общество
Пачка творога и пару яблок: готовим яблочные оладушки на творожном тесте. Завтрак из простых продуктов — вкуснятина со сметаной и вареньем
Посадите этот цветок, и вы забудете о вымерзании и укрытиях на зиму: пышно цветет
Общество
Посадите этот цветок, и вы забудете о вымерзании и укрытиях на зиму: пышно цветет
Беру пачку творога и горстку муки — пеку творожные бантики с сахаром и корицей: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество
Беру пачку творога и горстку муки — пеку творожные бантики с сахаром и корицей: простая и вкусная выпечка к чаю
Легкий новогодний стол, который не навредит фигуре: кулинарные хитрости помогут сохранить праздничное настроение и избежать лишних кг
Общество
Легкий новогодний стол, который не навредит фигуре: кулинарные хитрости помогут сохранить праздничное настроение и избежать лишних кг
творог
Новый год
десерты
простой рецепт
желатин
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Петербург — идеальное место»: ММФ БРИКС предложили «приземлить» в России
«Настоятельно призываем»: Венгрия попросила Европу не саботировать план США
Мужчина обнаружил утраченную гравюру Рембрандта в необычном месте
Названы страны, в сотрудничестве с которыми заинтересован Казахстан
Хабиб сделал Дурову неожиданное предложение
В Росрыболовстве предупредили о поддельной китайской икре
Бизнесмен сядет в тюрьму за мошенничество на 62 млн рублей
Пассажирка умерла после падения в трамвае
В Госдуме призвали маркировать один вид шоколадных конфет
Топ-5 тенденций в домашнем текстиле сезона
Российская армия может обзавестись плавучими «Искандерами»
В России построят город будущего с зеленой энергетикой
Поймали случайно? Как взяли «богородского маньяка», сколько жертв
Врач рассказал, какая поза во время сна может приводить к морщинам на лице
У самолета с Ургантом и Гудковым возникли проблемы в воздухе
«Как собираемость?»: Путин вмешался в ситуацию с налогами в России
Шаляпин рассказал об отношениях со своей матерью
В Госдуме заговорили о Нюрнбергском процессе после новых угроз Британии
Стало известно, на сколько вырос бюджет России благодаря налогам
У семьи экс-начальника ИФНС в Ростове нашли имущество на 100 млн рублей
Дальше
Самое популярное
Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Обожаю этот рецепт за простоту! Праздничные гнезда с сыром и грибами — вкуснее запеканок и мяса по-французски!
Общество

Обожаю этот рецепт за простоту! Праздничные гнезда с сыром и грибами — вкуснее запеканок и мяса по-французски!

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи
Семья и жизнь

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.