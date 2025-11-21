Готовлю на Новый год десерт «Снежок»: воздушный, творожный и без лишних калорий — обалденный вкус как у мороженого покорит всех

Готовлю на Новый год десерт «Снежок»: воздушный, творожный и без лишних калорий — обалденный вкус как у мороженого покорит всех

Готовлю на Новый год десерт «Снежок»: воздушный, творожный и без лишних калорий — обалденный вкус как у мороженого покорит всех. Хотите приготовить десерт, который напомнит о пушистом снеге за окном? Этот нежный творожно-сметанный мусс станет настоящим открытием! Он сочетает в себе легкость облака и сладость зимней сказки. Идеальный вариант для завершения праздничного ужина или детского чаепития.

Залейте 10 грамм желатина 80 мл горячей воды и оставьте набухать. В глубокой миске взбейте блендером 300 грамм сметаны и 80 грамм творога до идеально гладкой текстуры. Добавьте 75 грамм сахара и ванилин по вкусу, продолжая взбивать до полного растворения кристаллов. Введите желатин в кремовую массу и тщательно взбейте. Разлейте по креманкам и уберите в холодильник на 3-4 часа для полного застывания. Перед подачей украсьте свежими ягодами, мятой или шоколадной крошкой — это придаст десерту особое очарование!

Ранее мы готовили восточную сладость гата. Быстрая выпечка с золотистой корочкой на натуральном тесте.