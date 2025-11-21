Международный муниципальный форум стран БРИКС
Простая и вкусная закуска из крабовых палочек. Новогодние хлопушки — нужны яйца и плавленый сыр

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Знаете, что нужно праздничному столу, чтобы гости ахнули от восторга? Не просто вкусные блюда, а что-то необычное, веселое и запоминающееся! Эти хлопушки из крабовых палочек — именно то, что нужно. Они выглядят как настоящие конфетти-хлопушки, но их можно съесть! Хрустящие снаружи, с нежной начинкой внутри и ярким желточным «огоньком» на кончике — они создают именно то праздничное настроение, когда хочется чудес и сюрпризов. И готовятся они на удивление просто — справится даже тот, кто никогда не готовил ничего сложнее бутербродов.

Вам понадобится: 10-12 крабовых палочек, 2 яйца, 3 ст.л. отварного риса, плавленый сыр, 2 ст.л. майонеза, 1 вареный желток для украшения. Яйца отварите, очистите и мелко порубите. Смешайте с рисом, майонезом и 2 измельченными крабовыми палочками. Аккуратно разверните оставшиеся крабовые палочки в пластины. На каждую пластину выложите 1 ч.л. начинки, сверните плотными рулетиками. Кончики обмакните в измельченный вареный желток. Выложите на блюдо «хлопушкой» вверх. Охладите 15-20 минут перед подачей. Эти хлопушки особенно хороши с соевым соусом — они просто взрываются вкусом во рту!

Ранее сообщалось, как приготовить вкусную и необычную закуску «Елочные шарики»: просто, празднично и без варки: раз-два — и красота на столе.

Проверено редакцией
