Закуска на Новый год: вкуснейшие куриные рулетики с ореховой начинкой — превращаем простые продукты во вкуснятину. Ищете закуску, которая станет настоящей звездой праздничного стола? Эти нежные рулетики из куриного филе с сырно-ореховой начинкой покорят всех гостей! Сочетание сочного мяса, сливочного сыра и хрустящих грецких орехов создает идеальную гармонию. А готовится это великолепие из самых простых и доступных продуктов.

Два куриных филе разрежьте вдоль на тонкие пласты, отбейте и посолите. Для начинки смешайте 100 грамм тертого сыра, 3 отварных яйца (мелко порубите), зубчик чеснока, 3 столовые ложки сметаны и 100 грамм измельченных грецких орехов. Посолите и поперчите по вкусу. Равномерно распределите начинку на куриных пластах, сверните плотные рулетики и обжарьте на сковороде до золотистой корочки со всех сторон. Затем доведите до готовности в духовке при 180°C 15-20 минут. Подавайте охлажденными, нарезав на красивые порционные кусочки — они идеально смотрятся на праздничном блюде!

Ранее мы готовили рулет «Праздничный» на Новый год. Обалденная закуска с пюре и беконом — такую вы точно не пробовали.