Красная икра, которая не подведет: простые советы по выбору деликатеса помогут сохранить праздничное настроение

Перед Новым годом икра становится главным деликатесом на столе, и именно в этот период легко ошибиться с покупкой. На полках много вариантов, но не все они действительно натуральные и достойные праздничного меню. Поэтому важно заранее понимать, какие надписи на упаковке должны насторожить.

Если на этикетке указана икорная масса, структурированная или восстановленная икра, лучше пройти мимо. Такие продукты делают из некондиционных икринок, добавляют загустители и ароматизаторы, из-за чего вкус получается далеким от настоящего.

Качественная икра состоит всего из трех компонентов: зернистой икры определенного вида рыбы, соли и сорбиновой кислоты. Именно такой состав говорит о натуральности и свежести. Разобравшись в маркировке, легко избежать разочарования и выбрать деликатес, который по-настоящему украсит новогодний стол.

