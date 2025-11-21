Песков призвал Зеленского принимать решение о мире Песков: Зеленский должен сейчас принять решение о мирном урегулировании

Президент Украины Владимир Зеленский должен прямо сейчас принимать решение о мирном разрешении конфликта, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, в необходимости этого шага украинского политика должна убедить эффективная работа российской армии.

Эффективная работа Вооруженных сил Российской Федерации должна убедить Зеленского и его режим, что лучше договариваться и делать это сейчас. Делать это именно сейчас, не потом, — подчеркнул представитель Кремля.

Песков добавил, что пространство для свободы принятия решения для украинского президента сокращается по мере утраты территорий, когда ВС РФ проводят наступательные действия. Пресс-секретарь российского лидера призвал Киев к ответственному решению.

Ранее Песков заявил, что у него нет информации, согласился ли президент Украины на переговоры по мирному плану главы Белого дома Дональда Трампа. Представитель Кремля добавил, что соответствующие сигналы в адрес Москвы пока не поступали.