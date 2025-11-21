Международный муниципальный форум стран БРИКС
Если хочу удивить гостей — готовлю этот закрытый жюльен в беконном корже: вау-эффект обеспечен

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Это блюдо — не просто жюльен, а настоящий кулинарный перформанс. Нежная начинка с курицей и грибами, запеченная в хрустящей беконной корзинке под картофельной шубкой, произведет фурор на любом празднике.

Формирую основу: плотно выкладываю ломтики бекона (400 г) в форму без зазоров. Сверху распределяю 0,5 кг куриного фарша, приправленного солью и перцем. Мелко нарезаю лук и шампиньоны (450 г), обжариваю на 1 ст. л. растительного масла до мягкости и золотистого цвета, затем выкладываю грибную начинку поверх фарша. Сверху кладу 250 г моцареллы, нарезанной ломтиками.

Отвариваю 4–5 картофелин, делаю пюре со сливочным маслом (25 г) и рубленым укропом, равномерно распределяю его поверх сыра. Накрываю всю конструкцию оставшимися ломтиками бекона, аккуратно заправляя края. Перекладываю форму на противень и запекаю в разогретой до 180 °C духовке 35–40 минут. За 5 минут до готовности включаю режим конвекции, чтобы бекон сверху стал хрустящим и румяным.

Ранее сообщалось о рецепте классического стейка по-американски. Это блюдо — идеальный выбор для тех, кто ценит насыщенный вкус и сочность мяса.

Проверено редакцией
