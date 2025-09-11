Россиянам перечислили продукты, которые не стоит оставлять на даче зимой В Роскачестве посоветовали не оставлять зимой на даче крупы и сахар

Зимовку на даче не способны пережить продукты, содержащие воду, поскольку при замерзании она расширяется и нарушает герметичность тары, заявила представитель Роскачества Елена Спеценко. В беседе с RT она добавила, что крупы, муку и сахар тоже не стоит оставлять на зиму — до них могут добраться вредители.

Лучше забрать все скоропортящиеся и чувствительные к холоду продукты с собой, чтобы не выбрасывать их весной и, что важнее, не подвергать риску свое здоровье, — заключила Спеценко.

