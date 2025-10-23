Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 октября 2025 в 12:49

Российские системы ПВО сбили более 30 украинских дронов за четыре часа

Минобороны РФ сообщило об уничтожении 32 украинских БПЛА над семью регионами

ВС РФ ВС РФ Фото: МО РФ

Российские системы ПВО уничтожили 32 украинских беспилотника в утренние часы, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Воздушные атаки были отражены с 08:00 до 12:00 по московскому времени в ходе массового налета.

Наибольшее число воздушных целей было сбито в небе над Калужской областью, где уничтожили 17 аппаратов. Также шесть дронов были нейтрализованы над территориями Брянской области, еще четыре — над Белгородской областью, два — над Республикой Крым. Кроме того, по одному беспилотнику уничтожили над Курской и Оренбургской областями, а также над Московским регионом.

Ранее в оперштабе Белгородской области сообщили, что ВСУ за минувшие сутки атаковали регион с помощью более чем 120 беспилотников и выпустили свыше 15 боеприпасов. Так, 19 дронов заметили в Валуйском муниципальном округе, 12 из них удалось уничтожить. В селе Кукуевка в результате атаки на легковой автомобиль погиб один мужчина, ранения получили еще двое.

Прежде сообщалось, что силы ПВО в ночь на 23 октября уничтожили 139 беспилотников ВСУ в небе над Россией. По информации Минобороны, атаке с воздуха подверглись 11 регионов страны. Больше всего дронов было сбито над Белгородской областью.

Россия
Минобороны РФ
ВСУ
беспилотники
