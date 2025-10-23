Российские военные нанесли массированный удар по энергетике Украины Минобороны РФ заявило о поражении обеспечивавших ВПК Украины объектов энергетики

Российские вооруженные силы провели масштабные удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины, сообщили в Министерстве обороны РФ. Целями атаки стали предприятия, обеспечивающие работу украинского военно-промышленного комплекса.

Нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, цехам сборки, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности, складам горючего, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников, — сказано в сообщении.

Всего атаки прошли по 152 разным районам. Для ударов использовали боевую авиацию, ракеты, артиллерию и ударные дроны.

Ранее Вооруженные силы РФ нанесли массированные удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины в качестве ответа на атаки ВСУ по гражданским целям на территории России. В операции применялось высокоточное оружие большой дальности, в том числе гиперзвуковые ракетные комплексы «Кинжал» и ударные беспилотные летательные аппараты.