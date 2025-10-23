Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
23 октября 2025 в 16:08

Лидер группы «Бумбокс» отказался удалять русскоязычные песни из-за денег

Музыкант Хлывнюк заявил, что финансирует ВСУ с заработка от русскоязычных песен

Андрей Хлывнюк Андрей Хлывнюк Фото: SOPA Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Лидер группы «Бумбокс» Андрей Хлывнюк продолжает получать доход от распространения своих русскоязычных композиций на стриминговых платформах, отказываясь от их удаления, передает «Украина.ру». При этом музыкант заявляет о направлении этих средств на поддержку Вооруженных сил Украины. Он утверждает, что финансирует «свой отряд».

Еще в феврале 2022 года исполнитель песни о «белых обоях, черной посуде» обозначил свою позицию. Позднее в одном из интервью он выразил нелицеприятное отношение к России.

Ранее лидер группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка заявил, что на Украине необходимо провести военный переворот для укрепления государственной власти. По его мнению, возглавить такой переворот мог бы главнокомандующий Силами беспилотников Украины Роберт Бровди. Музыкант также раскритиковал украинских избирателей за поддержку популистских политиков, которые, по его словам, не действуют в интересах большинства населения.

Американская метал-группа Hollywood Undead до этого отменила запланированные на 2026 год концерты в Москве и Санкт-Петербурге. Причиной отмены стал массовый буллинг со стороны украинских пользователей в социальных сетях, которые направляли коллективу угрозы и оскорбления. Концертное агентство «Мельница» подтвердило отмену выступлений, которые могли стать первыми для группы в России с 2019 года.

музыканты
Украина
заработки
песни
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Роскошь 90-х, личный лес, охрана: что известно о «резиденции Жириновского»
Врач рассказал, какие тонизирующие напитки могут вызвать зависимость
Гимнастка Мельникова во второй раз стала абсолютной чемпионкой мира
Российская спортсменка сдала «тест на женщину»
В России высказались о запрете детям до 16 лет использовать соцсети
Криминалист допустил, что семью Усольцевых могли принести в жертву
Два российских региона попали под удар украинских беспилотников
«Сделать больно детям»: политолог о самом неординарном пакете санкций ЕС
«Вы знаете всю меру горя»: Медведев высказался о поддержке семей бойцов СВО
Прокурор запросил для известного бизнес-коуча срок, как за убийство
Взрыв в Луганске признали терактом
Адвокат Трунов рассказал, могло ли Усольцевых засосать в болото
Лейбл Koala Music начал сотрудничество с Гнесинкой и ВШЭ
Десятки тысяч человек провели митинг в Будапеште
ИИ на стройке: от проектирования до эксплуатации
Кто имеет право на льготы на парковках Уфы: инструкция для автомобилистов
Адвокат Карабанов объяснил, как Усольцевы могли сбежать за рубеж
«Надо резать правду матку»: Медведев призвал не давать спуску врагам России
Российский бизнесмен лишился недвижимости почти на 4 млрд рублей
На Украине раскрыли причину остановки закачки газа в подземные хранилища
Дальше
Самое популярное
Роскомнадзор отреагировал на заработавшие звонки в WhatsApp и Telegram
Общество

Роскомнадзор отреагировал на заработавшие звонки в WhatsApp и Telegram

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Курицу больше не жарю. Беру томаты, сыр и немного сливок — вкусный ужин по-скандинавски. Без хлопот и танцев с бубном
Власть

Курицу больше не жарю. Беру томаты, сыр и немного сливок — вкусный ужин по-скандинавски. Без хлопот и танцев с бубном

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.