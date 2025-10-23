Лидер группы «Бумбокс» Андрей Хлывнюк продолжает получать доход от распространения своих русскоязычных композиций на стриминговых платформах, отказываясь от их удаления, передает «Украина.ру». При этом музыкант заявляет о направлении этих средств на поддержку Вооруженных сил Украины. Он утверждает, что финансирует «свой отряд».

Еще в феврале 2022 года исполнитель песни о «белых обоях, черной посуде» обозначил свою позицию. Позднее в одном из интервью он выразил нелицеприятное отношение к России.

Ранее лидер группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка заявил, что на Украине необходимо провести военный переворот для укрепления государственной власти. По его мнению, возглавить такой переворот мог бы главнокомандующий Силами беспилотников Украины Роберт Бровди. Музыкант также раскритиковал украинских избирателей за поддержку популистских политиков, которые, по его словам, не действуют в интересах большинства населения.

Американская метал-группа Hollywood Undead до этого отменила запланированные на 2026 год концерты в Москве и Санкт-Петербурге. Причиной отмены стал массовый буллинг со стороны украинских пользователей в социальных сетях, которые направляли коллективу угрозы и оскорбления. Концертное агентство «Мельница» подтвердило отмену выступлений, которые могли стать первыми для группы в России с 2019 года.