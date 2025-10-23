Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 октября 2025 в 12:38

«Пусть ждут»: в ГД ответили на обещание Ермака усилить атаки вглубь России

Депутат Колесник пообещал Ермаку мощный ответ на усиление ударов ВСУ

Андрей Колесник Андрей Колесник Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Украину ожидает решительный ответ после заявлений главы офиса президента Андрея Ермака о намерении усилить атаки на территории России, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его словам, РФ необходимо помешать поставкам оружия ВСУ со стороны иностранных государств.

Во-первых, [обещанные Ермаком] удары еще должны долететь все-таки до места, потому что ПВО работает довольно четко. Конечно, что-то долетает, но в конечном итоге все-таки эта логистическая цепочка, которая поставляет оружие на Украину, будет прервана. Будем отвечать многократно. Еще более усиленно, чтобы не было больше желания. Ермак — вообще большой болтун. Это вообще не его история. Ничего, мы запомним. А они пусть ждут, как всегда, — высказался Колесник.

Он предупредил, что некоторые недружественные страны, занимающиеся поставками вооружения ВСУ, также могут пожалеть о своих действиях. По мнению депутата, давно пора перекрыть все логистические пути к местам дислокации войск и средств, которые наносят удары по России.

Ранее президент США Дональд Трамп опроверг сообщения зарубежных СМИ о том, что ВСУ получили разрешение наносить удары по территории России дальнобойными ракетами. Он подчеркнул, что Вашингтон не имеет никакого отношения к украинским боеголовкам.

