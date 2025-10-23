Санкции вместо диалога: почему Трамп отменил встречу с Путиным в Венгрии

Глава США Дональд Трамп сообщил об отмене встречи с президентом России Владимиром Путиным в Венгрии, сославшись на якобы нерезультативность переговорного процесса по Украине. Параллельно Вашингтон ввел новые санкции против российских нефтяных компаний. Опрошенные NEWS.ru эксперты считают, что метания американского лидера не связаны напрямую с украинским конфликтом — их причины лежат в экономической плоскости. Чем обернется отмена встречи, как отреагировали на это решение в РФ — в материале NEWS.ru.

Что сказал Трамп об отмене встречи с Путиным в Венгрии

22 октября Трамп провел встречу с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, на которой сообщил об отмене переговоров с Путиным. Республиканец отметил, что его не удовлетворяет ход урегулирования украинского конфликта, поэтому итоги возможного саммита в Будапеште ему кажутся туманными.

«Мы не сможем достичь нужного результата… После каждого разговора с Владимиром у меня остаются хорошие впечатления от беседы, но дальше слов дело не идет», — подчеркнул американский президент.

Госсекретарь США Марко Рубио, несмотря на неоднозначные заявления со стороны Трампа, в интервью американским СМИ заявил о планах Вашингтона и дальше прилагать усилия для налаживания дипломатических связей с Россией.

«Мы по-прежнему готовы к диалогу с российской стороной. <…> Всегда будем стремиться к контактам, если есть возможность достичь мира», — заявил дипломат.

Почему США ввели новые санкции против России

Параллельно с переносом встречи президентов США ввели новые санкции против России. Под действие ограничительных мер подпали «Роснефть» и ЛУКОЙЛ.

Историк спецслужб Валентин Мзареулов в беседе с NEWS.ru предположил, что отмена переговоров лидеров США и России, а также введение рестрикций со стороны Вашингтона не связаны напрямую с украинским конфликтом. Он напомнил, что Соединенные Штаты Америки пытаются выйти на азиатский рынок энергоресурсов, где давно и прочно закрепилась РФ. Ее углеводороды закупает даже недружественная Япония.

«Не исключаю, что это не столько отмена встречи, сколько ее перенос из-за приближающегося саммита АТЭС в Южной Корее. Отсюда и санкции: Трамп хочет продавать американские углеводороды в Азии и, видимо, намерен изменить ситуацию на этом рынке в пользу США, подвинув российские нефтяные компании», — подчеркнул эксперт.

При этом Мзареулов усомнился в жизнеспособности планов Трампа ввиду его импульсивности. «Я бы вообще не ставил в одно предложение слова „Трамп“ и „долгосрочные планы“», — добавил собеседник.

Экс-замминистра иностранных дел РФ, председатель Российского общественного совета по международному сотрудничеству Сергей Орджоникидзе отметил, что США давят новыми ограничительными мерами не столько на Россию, сколько на Индию и Китай. Однако остается вопрос, насколько целесообразно это делать в отношении одних из сильнейших экономик мира, которые в стратегическом плане заинтересованы в поставках российских углеводородов, подчеркнул он.

«Трамп, будучи крупным бизнесменом, работающим с недвижимостью, не хочет вникать в суть тех или иных проблем. Он видит большинство ситуаций в упрощенном, черно-белом варианте, а также не хочет разбираться в первопричине и долгосрочных последствиях тех или иных экономических и политических шагов», — сказал NEWS.ru дипломат.

Чем обернется для РФ перенос встречи Путина и Трампа

На Западе раскритиковали идею проведения нового саммита глав России и США. Издание El Pais писало со ссылкой на чиновников ЕС, что в Европе окрестили возможную встречу политическим кошмаром для Брюсселя.

Орджоникидзе не исключил, что внутри США также есть противники переговоров президента с российским лидером.

«Окружение Белого дома влияет на Трампа и не питает особой любви к России. Оно настраивает его соответствующим образом», — объяснил эксперт.

Мзареулов в свою очередь отметил, что причины срыва переговоров могут носить более глубокий характер.

«Трамп просто не знает, чего именно хочет по поводу Украины. Его интересуют вопросы долгосрочных отношений с Россией. Но для РФ в приоритете урегулирование украинского конфликта, поскольку это вопрос национальной безопасности. Соответственно, на повестке дня стоят два вопроса. Но то, что важно для США, менее важно для нас, и наоборот. Главной проблемой является полярно различное понимание мира, разная расстановка приоритетов. По этой причине переговоры не приводят к прорывным результатам», — высказал мнение эксперт.

Аналитики сходятся во мнении, что в переносе встречи в Будапеште нет глобальной проблемы, так как от идеи проведения переговоров на высшем уровне не отказывается ни Вашингтон, ни Москва. В конечном итоге главной пострадавшей стороной может оказаться Украина.

Так, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал в своем Telegram-канале, что в очередном движении трамповского маятника есть явный плюс.

«Можно долбить самым разным оружием по всем бандеровским нычкам без оглядки на ненужные переговоры», — подчеркнул он.

Орджоникидзе согласился с этой точкой зрения. По его словам, единственное, что может привести к долгосрочным дипломатическим результатам, это положение дел в зоне проведения СВО.

«Чем успешнее окажется продвижение российских войск, тем более аргументированной будет наша позиция в переговорах с кем бы то ни было — хоть с США, хоть с Западом в целом», — резюмировал дипломат.

Новости об отмене переговоров Трампа и Путина совпали с масштабными плановыми военными учениями в РФ. 22 октября прошла проверка стратегических сил с участием компонентов ядерной триады — наземной, морской и авиационной. При этом российские учения совпали по срокам с американскими и натовскими — Global Thunder (начались 21 октября) и Steadfast Noon (проходят с 17 по 30 октября).

