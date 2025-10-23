Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
23 октября 2025 в 09:35

Трамп заявил о недовольстве конфликтом России и Украины

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Shawn Thew/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп после встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте заявил, что Вашингтон недоволен течением украинского конфликта. По его словам, подобные чувства испытывают многие европейские страны. Трансляция выступления главы государства доступна на YouTube-канале Белого дома.

Многие другие государства действительно объединились. Они недовольны тем, что происходит между Россией и Украиной. Они совсем недовольны. И я тоже, — подчеркнул американский лидер.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американские представители все еще хотят провести встречу с российской стороной даже после отмены саммита в Будапеште. По его словам, Вашингтон всегда будет стремиться к контактам с Москвой, если есть возможность достичь мира.

До этого Рютте подчеркнул необходимость незамедлительного прекращения огня на Украине. По его мнению, только после этого можно будет вести переговоры об урегулировании конфликта. Генсек уточнил, что его единственной целью является прекращение украинского кризиса, и ему не требуется убеждать в этом Трампа, поскольку их позиции полностью совпадают.

США
Дональд Трамп
Россия
Украина
НАТО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известны подробности попытки тарана посольства РФ в Бухаресте
Психиатр назвал нормой драки на работе
Марочко рассказал об успехах российских войск в Донбассе
В Госдуме предсказали массовое возвращение уехавших из России артистов
В США объявили в розыск учительницу, совратившую старшеклассника
Политолог назвал предполагаемого организатора взрывов на НПЗ в Европе
ЗАЭС снова получит питание после ремонта стратегической ЛЭП
Юрист рассказал, понесут ли знаменитости наказание за взломанные аккаунты
В Госдуме нашли способ решить проблему повышения цен на продукты
Юрист ответил, могут ли продавцы устраивать самосуд за кражу товаров
Крамник подаст в суд из-за угроз после смерти американского шахматиста
ФСБ задержала и допросила россиянина, работавшего на Украину
В Подмосковье нашли тела супругов в доме с оккультными предметами
Как выбрать велосипед по росту: ищем комфортную модель для долгих прогулок
Домашний рецепт вяленых помидоров: польза, аромат и вкус в каждой банке
Над российским городом закрыли небо
Китай жестко ответил на требования Запада надавить на Россию
Число пострадавших при взрыве в Копейске приблизилось к 20
Текслер объявил 24 октября днем траура из-за взрыва в Копейске
Водителя автобуса задержали после попытки залезть под куртку ребенка
Дальше
Самое популярное
Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Роскомнадзор отреагировал на заработавшие звонки в WhatsApp и Telegram
Общество

Роскомнадзор отреагировал на заработавшие звонки в WhatsApp и Telegram

Курицу больше не жарю. Беру томаты, сыр и немного сливок — вкусный ужин по-скандинавски. Без хлопот и танцев с бубном
Власть

Курицу больше не жарю. Беру томаты, сыр и немного сливок — вкусный ужин по-скандинавски. Без хлопот и танцев с бубном

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.