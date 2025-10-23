Трамп заявил о недовольстве конфликтом России и Украины

Президент США Дональд Трамп после встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте заявил, что Вашингтон недоволен течением украинского конфликта. По его словам, подобные чувства испытывают многие европейские страны. Трансляция выступления главы государства доступна на YouTube-канале Белого дома.

Многие другие государства действительно объединились. Они недовольны тем, что происходит между Россией и Украиной. Они совсем недовольны. И я тоже, — подчеркнул американский лидер.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американские представители все еще хотят провести встречу с российской стороной даже после отмены саммита в Будапеште. По его словам, Вашингтон всегда будет стремиться к контактам с Москвой, если есть возможность достичь мира.

До этого Рютте подчеркнул необходимость незамедлительного прекращения огня на Украине. По его мнению, только после этого можно будет вести переговоры об урегулировании конфликта. Генсек уточнил, что его единственной целью является прекращение украинского кризиса, и ему не требуется убеждать в этом Трампа, поскольку их позиции полностью совпадают.