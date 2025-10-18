Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 октября 2025 в 14:04

Встречу Путина и Трампа в Будапеште назвали «кошмаром» Брюсселя

El País: в ЕС предстоящую встречу Путина и Трампа назвали политическим кошмаром

Владимир Путин и Дональд Трамп Владимир Путин и Дональд Трамп Фото: Benjamin Applebaum/Dod/Global Look Press

Предстоящую встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште в Евросоюзе называют «политическим кошмаром», сообщает испанская газета El País со ссылкой на источники в ЕС. В материале говорится, что саммит якобы ставит руководство сообщества и НАТО в неловкое положение.

По версии издания, официально в Брюсселе заявляют о потенциальной пользе переговоров для урегулирования украинского конфликта, однако в частном порядке несколько источников признаются, что встреча президентов России и США является для них «кошмаром».

Сама газета расценивает факт проведения саммита в столице Венгрии как «пренебрежение Европой». Также в материале говорится, что предстоящие переговоры могут обернуться дипломатической победой для российского лидера.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что встреча Путина и Трампа может пройти через неделю после переговоров глав внешнеполитических ведомств двух государств. Он также уточнил, что вечером 16 октября отдал распоряжения о создании организационного комитета по подготовке российско-американского саммита.

Евросоюз
Владимир Путин
Дональд Трамп
Брюссель
Будапешт
