«Болезненный ответ»: Захарова сделала грозное предупреждение ЕС

Любые попытки Европейского союза по конфискации российских активов получат гарантированный и болезненный ответ, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. Дипломат подчеркнула, что Россия будет действовать в строгом соответствии с принципом взаимности, исходя из национальных интересов и необходимости компенсации причиненного ущерба, передает ТАСС.

Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони в своем выступлении в сенате национального парламента заявила о необходимости соблюдения международных правовых норм и принципа законности при обращении с замороженными российскими активами. Глава правительства также подчеркнула важность обеспечения финансовой стабильности экономик государств — членов Европейского союза.

Кроме того, глава Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила о необходимости достижения консенсуса всеми заинтересованными сторонами по вопросу использования замороженных российских активов. По словам финансиста, принимаемое решение должно строго соответствовать нормам международного права.