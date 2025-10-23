Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
23 октября 2025 в 12:25

«Болезненный ответ»: Захарова сделала грозное предупреждение ЕС

Захарова: попытка конфискации активов России повлечет болезненный ответ для ЕС

Мария Захарова Мария Захарова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Любые попытки Европейского союза по конфискации российских активов получат гарантированный и болезненный ответ, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. Дипломат подчеркнула, что Россия будет действовать в строгом соответствии с принципом взаимности, исходя из национальных интересов и необходимости компенсации причиненного ущерба, передает ТАСС.

Любые конфискационные инициативы Брюсселя повлекут гарантированный болезненный ответ. Мы будем действовать в полном соответствии с принципом взаимности в международных отношениях, исходя из собственных интересов и необходимости компенсировать причиненный России ущерб, — сказала Захарова.

Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони в своем выступлении в сенате национального парламента заявила о необходимости соблюдения международных правовых норм и принципа законности при обращении с замороженными российскими активами. Глава правительства также подчеркнула важность обеспечения финансовой стабильности экономик государств — членов Европейского союза.

Кроме того, глава Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила о необходимости достижения консенсуса всеми заинтересованными сторонами по вопросу использования замороженных российских активов. По словам финансиста, принимаемое решение должно строго соответствовать нормам международного права.

Мария Захарова
МИД РФ
Евросоюз
активы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Голь на выдумки хитра»: в АРБ указали на способы обхода новых санкций ЕС
Покупатели сосисок и пельменей нашли в еде чужие зубы
У друга Зеленского нашли бизнес в России
Солист «Иванушек» рассказал о подготовке к родам жены
«Полный мрак»: Захарова не поняла решение ЕС и описала его одной фразой
Тайна смерти гитариста Kiss расследуется судмедэкспертом
Хит соцсетей — ленивые запеченные роллы! Готовим вкуснее, чем в суши-баре
Энергетик ответил, как санкции против «Роснефти» и ЛУКОЙЛа повлияют на РФ
В центре Петербурга утонул морж
Самойлова похвасталась роскошным подарком от тайного ухажера
БПЛА над Бронницами, бомба в динамике, ампутация: ВСУ атакуют РФ 23 октября
Депутат Шеремет раскрыл, кому нанесут вред новые санкции Евросоюза
Рубль получил поддержку? Курсы валют 23 октября: доллар, евро и юань
«Ты — гений! Великий!»: история любви Винер и Усманова
Сосед Усольцевых рассказал, могли ли они примкнуть к секте или староверам
Украина сообщила о получении от России тел погибших
Имущество экс-главы Плеса на 1 млрд рублей обратили в доход государства
Адвокат ответит, можно ли оспорить штраф с дорожной камеры
Медведев назвал явный плюс отказа Трампа от встречи с Путиным в Будапеште
Стало известно, для кого в России могут смягчить НДС
Дальше
Самое популярное
Роскомнадзор отреагировал на заработавшие звонки в WhatsApp и Telegram
Общество

Роскомнадзор отреагировал на заработавшие звонки в WhatsApp и Telegram

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Курицу больше не жарю. Беру томаты, сыр и немного сливок — вкусный ужин по-скандинавски. Без хлопот и танцев с бубном
Власть

Курицу больше не жарю. Беру томаты, сыр и немного сливок — вкусный ужин по-скандинавски. Без хлопот и танцев с бубном

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.