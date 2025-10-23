В МИД рассказали о судьбе удерживавшихся в кол-центрах в Мьянме россиян

В МИД рассказали о судьбе удерживавшихся в кол-центрах в Мьянме россиян МИД РФ: удерживаемые в кол-центрах в Мьянме россияне освобождены

Несколько россиян, удерживавшихся в кол-центрах в Мьянме, уже освобождены и находятся в России, заявил журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко. Дипломат отметил, что их удалось вызволить из преступной сети и переправить на родину через Таиланд, передает ТАСС.

Несколько человек нам удалось не то что освободить, по крайней мере, изъять их из этой сети кол-центров. <…> Несколько человек нам уже удалось переправить, — сказал он.

Руденко выразил благодарность властям Мьянмы и Таиланда за содействие в разрешении ситуации. Также заместитель главы внешнеполитического ведомства подчеркнул, что точно неизвестно, сколько еще россиян там находится, но Москва, безусловно, окажет им помощь при соответствующих сигналах.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Мьянмы вернули контроль над рядом стратегических объектов у границы с Таиландом, включая территорию, где действовали нелегальные кол-центры. Там в условиях, близких к рабству, удерживали рабочих. Среди них были и граждане российского государства.