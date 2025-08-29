День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
29 августа 2025 в 08:33

Юрист напомнила дачникам о новых правилах продажи урожая

Юрист Тришина: дачникам разрешат продавать излишки урожая только на рынке

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

С 1 сентября дачникам не будут запрещать продавать урожай, если для этого не нанимаются работники, а участок не превышает определенного размера, заявила NEWS.ru юрист Московского союза садоводов Полина Тришина. По ее словам, продавать излишки можно будет только на рынке или ярмарке. Еще одно условие — наличие справки от СНТ о происхождении урожая, добавила она.

Продать излишки урожая дачники могут, но только на рынке или ярмарке и при наличии справки от СНТ о происхождении урожая. Причем главное условие: если их участок не больше 50 соток и они не использовали труд наемных рабочих, — сказала Тришина.

Юрист добавила, что коз, птиц и другую живность на дачном участке держать можно, но исключительно для собственных нужд.

Ранее председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин напомнил, что до конца дачного сезона нужно успеть законсервировать водопровод. По его словам, лучше не откладывать этот процесс на ноябрь. При первых ночных заморозках существует риск разрыва труб, пояснил Чаплин.

дачи
дачники
урожай
правила
Наталья Петрова
Н. Петрова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Семьям с детьми и невысоким доходом пообещали новую меру поддержки
Зоозащитник рассказала, как организовать поиски пропавшего питомца
Бойцы ликвидировали более 30 «азовцев», угодивших в котел в ДНР
В Орловской области выросло число пострадавших при налете БПЛА
В Анкаре объяснили инициативу Эрдогана с продолжением переговоров
«С тех пор как я взялся за дело»: Трамп похвалил себя за статистику угонов
Битцевский маньяк хочет свободы, Свечников может быть жив: главные ЧП
Медикам на СВО пришлось оперировать бойца, потерявшего четыре литра крови
Готовим «поцелуйчик» — оригинальную закуску для крепких напитков
Кабачковая икра через мясорубку на зиму
Готовим чахохбили по-грузински из курицы с красным вином
Готовим диетические оладьи из кабачков — рецепт без муки
Осужденному на пожизненное экс-сенатору простили 4 тыс. рублей
Схватка с медведем обернулась жуткими последствиями для грибника
Умер композитор Родион Щедрин: что об этом известно, биография, где жил
Шарлотка «Чайная роза»: классический рецепт в романтичном исполнении
Юрист рассказала, за что у россиян могут изъять землю с 1 сентября
Витаминное лечо из болгарского перца с огурцами
Готовим вяленые помидоры на зиму: рецепт как в ресторане
Юрист рассказала, можно ли на дачном участке построить дом
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.