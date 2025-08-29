Юрист напомнила дачникам о новых правилах продажи урожая

С 1 сентября дачникам не будут запрещать продавать урожай, если для этого не нанимаются работники, а участок не превышает определенного размера, заявила NEWS.ru юрист Московского союза садоводов Полина Тришина. По ее словам, продавать излишки можно будет только на рынке или ярмарке. Еще одно условие — наличие справки от СНТ о происхождении урожая, добавила она.

Продать излишки урожая дачники могут, но только на рынке или ярмарке и при наличии справки от СНТ о происхождении урожая. Причем главное условие: если их участок не больше 50 соток и они не использовали труд наемных рабочих, — сказала Тришина.

Юрист добавила, что коз, птиц и другую живность на дачном участке держать можно, но исключительно для собственных нужд.

Ранее председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин напомнил, что до конца дачного сезона нужно успеть законсервировать водопровод. По его словам, лучше не откладывать этот процесс на ноябрь. При первых ночных заморозках существует риск разрыва труб, пояснил Чаплин.