Больше никогда не станете готовить мясную начинку для пирожков по-старому

Мелко нарежьте одну среднюю луковицу и обжарьте до прозрачности на растительном масле. Добавьте 400 г фарша из индейки и готовьте, разбивая комки, до исчезновения розового цвета. Влейте 2 столовые ложки соевого соуса и добавьте чайную ложку свеженатёртого имбиря. Тушите на медленном огне 5–7 минут. Снимите с огня и вмешайте 100 г мелко нарезанного чернослива. Дайте начинке полностью остыть перед тем, как лепить пирожки. Чернослив отдаст свою сладость мясу, а имбирь добавит приятной терпкости.

