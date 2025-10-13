Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 октября 2025 в 11:34

Легенда советской кухни: торт «Мишка на Севере»

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Для коржей вам понадобятся классические продукты: 2 стакана муки, 3 яйца, 150 г сахара и пол чайной ложки соды, погашенной уксусом. Замесите однородное тесто и разделите его на несколько равных частей. Каждую часть тонко раскатайте и испеките коржи в духовке до золотистого цвета. Они должны быть достаточно тонкими. Пока коржи остывают, приготовьте сметанный крем. Взбейте 500 граммов холодной жирной сметаны с одним стаканом сахарной пудры до устойчивых пиков. Промажьте каждый корж приготовленным сметанным кремом, собрав торт. Растопите плитку шоколада и 50 граммов сливочного масла на водяной бане. Обильно полейте верх торта и разровняйте глазурь ножом или лопаткой. Дайте торту как следует пропитаться в холодильнике в течение нескольких часов, а лучше — всю ночь. Этот советский десерт совершенно незаслуженно забыт, он достоин того, чтобы его вновь внесли в семейное меню.

Ранее мы рассказывали, как приготовить простой ужин в немецком стиле: густой картофельный суп.

рецепты
СССР
торт
мишка
север
Оксана Головина
О. Головина
