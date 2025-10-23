Названы категории граждан, которым грозит штраф за отсутствие прописки

Штраф за отсутствие прописки грозит жильцам, арендодателям и юридическим лицам при проживании в другом регионе свыше 90 дней, сообщил зампред думского комитета по строительству Сергей Колунов в беседе с ТАСС. По его словам, исключение сделано только для тех, кто проживает у близких родственников в данном регионе.

Если не оформить временную регистрацию, нарушителю грозит административный штраф по статье 19.15.2 КоАП — до 5 тыс. рублей в Москве и Санкт-Петербурге, до 3 тыс. — в остальных регионах РФ, — уточнил парламентарий.

Для юридических лиц — арендодателей штраф может достигать 800 тыс. рублей. Освобождение от штрафа предусмотрено для граждан, проживающих у супругов, родителей, детей, бабушек, дедушек и внуков. Главное — подтвердить факт родства, заключил Колунов, напомнив о необходимости временной регистрации при длительном проживании вне постоянного места жительства.

Ранее юрист Михаил Салкин заявил, что установка в подъезде камеры видеонаблюдения без согласования со всеми собственниками жилья грозит штрафом. Он отметил, что размер взыскания может составить до 15 тыс. рублей. По его словам, размещение видеокамеры возможно только внутри квартиры.