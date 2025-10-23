Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 октября 2025 в 12:47

«Подобно АК-47»: на Западе оценили российскую снайперскую винтовку

NI: винтовка СВДС прославилась своим качеством и простотой

Снайперская винтовка СВДС Снайперская винтовка СВДС Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Производимая в России снайперская винтовка Драгунова со складным прикладом (СВДС) славится качеством и простотой в использовании, сообщает издание The National Interest. Концерн «Калашников» за последнее время в 13 раз нарастил производство данного вида оружия.

Подобно АК-47, еще одной легендарной винтовке советской эпохи, СВД славится простотой использования, обслуживания и ремонта, — говорится в сообщении.

Отмечается, что СВДС — это усовершенствованный и более легкий вариант снайперской винтовки СВД. Она применяется в спецподразделениях ВДВ, морской пехоты и других элитных войсках России. За свой специфический звук при стрельбе винтовка получила неофициальное прозвище «плетка».

Ранее журналисты The National Interest высоко оценили российские фугасные авиабомбы ФАБ-500, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). По словам аналитиков, боеприпасы дешевы в производстве и способны привести к масштабным разрушениям.

До этого журналисты отметили, что российская межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) с разделяющейся головной частью и блоками индивидуального наведения (РГЧ ИН) способна уничтожить США. По мнению аналитиков, такой боеприпас воплощает логику холодной войны.

оружие
винтовки
производства
Россия
